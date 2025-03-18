Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στη Χομς

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Χομς της κεντρικής Συρίας, όπως μεταδίδει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Στόχος της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής ήταν θέσεις πυραύλων» κοντά στην πόλη Χομς, αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

