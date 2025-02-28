Σε αποτυχία οδηγήθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια δημόσια αντιπαράθεση γεμάτη εντάσεις, πρωτοφανή για τα σύγχρονα δεδομένα στις σχέσεις μεταξύ Αμερικανού προέδρου και ξένου ηγέτη, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς επέκριναν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν έδειξε αρκετή ευγνωμοσύνη για την αμερικανική υποστήριξη στον πόλεμο με τη Ρωσία με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε ναυάγιο τα σχέδια για την υπογραφή της συμφωνίας για τα σπάνια ορυκτά, σηματοδοτώντας μια δραματική ρήξη στις σχέσεις μεταξύ δύο συμμάχων σε καιρό πολέμου.

Με υψωμένες φωνές και οξυμένα πνεύματα, ο Τραμπ απείλησε να εγκαταλείψει εντελώς την Ουκρανία εάν ο Ζελένσκι δεν συμμορφωνόταν. Αφού οι δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ακύρωσε το υπόλοιπο της επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένης μιας προγραμματισμένης κοινής συνέντευξης Τύπου και της τελετής υπογραφής της συμφωνίας για τα σπάνια ορυκτά.

Ακολούθως, με σκοτεινό ύφος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βγήκε από τη Δυτική Πτέρυγα, επιβιβάστηκε σε ένα μαύρο SUV που τον περίμενε και αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο.

«Δεν είναι έτοιμος για Ειρήνη», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social την Παρασκευή, μετά τη συνάντηση μεταξύ των ηγετών στο Οβάλ Γραφείο.

«Έχω αποφασίσει ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος για ειρήνη με την εμπλοκή της Αμερικής, γιατί πιστεύει ότι η εμπλοκή μας του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Δεν θέλω πλεονέκτημα, θέλω ειρήνη. Δεν σεβάστηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο Οβάλ Γραφείο τους. Μπορεί να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος για ειρήνη», είπε ο Τραμπ.

Οι εντάσεις μεταξύ του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και του Προέδρου Τραμπ εκδηλώθηκαν δημοσίως την Παρασκευή στο Οβάλ Γραφείο, καθώς ο Ουκρανός ηγέτης προέτρεψε τις ΗΠΑ να μην εμπιστεύονται τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τραμπ απάντησε ότι το Κίεβο έπρεπε να αποδεχτεί ότι έχει αδύναμο διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Η Ουκρανία ζήτησε τη συνάντηση για να εξασφαλίσει τη στήριξη των ΗΠΑ ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα, ελπίζοντας να ενισχυθεί αυτή η υποστήριξη με την υπογραφή μιας συμφωνίας για τα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών αργότερα την ημέρα.

Ωστόσο, μετά από μισή ώρα γενικά ευγενικής συζήτησης, ο τόνος της συνάντησης έγινε τεταμένος, καθώς οι διαφωνίες που συνήθως σημειώνονται πίσω από κλειστές πόρτες βγήκαν στο φως.

Ο Ζελένσκι προσπάθησε να εξηγήσει στον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ότι η Ουκρανία είχε υπογράψει πολλές συμφωνίες με τη Ρωσία, οι οποίες στη συνέχεια παραβιάστηκαν από τη Μόσχα.

Ο Βανς, και αργότερα ο Τραμπ, δήλωσαν ότι ο Ζελένσκι δεν είχε εκφράσει αρκετή ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που έλαβε ο στρατός του από τις ΗΠΑ.

«Αν δεν είχατε τον στρατιωτικό μας εξοπλισμό», είπε ο Τραμπ, «η Ουκρανία θα είχε χάσει τον πόλεμο μέσα σε εβδομάδες». Πρόσθεσε: «Πρέπει να είστε ευγνώμονες». Σε κάποιο σημείο, ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι «παίζει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Ζελένσκι είπε ότι είναι ευγνώμων για τον αμερικανικό λαό. Αλλά καθώς η τεταμένη ανταλλαγή συνεχίστηκε, ο Τραμπ παρουσίασε μια ζοφερή εικόνα για τη στρατιωτική κατάσταση της Ουκρανίας. «Σας τελειώνουν οι στρατιώτες», είπε ο Τραμπ. «Δεν βρίσκεστε σε καλή θέση... δεν έχετε τα χαρτιά».

Ακόμα και καθώς η αντιπαράθεση γινόταν πιο έντονη, ο Τραμπ είπε ότι ήθελε ο αμερικανικός λαός να δει τη συμφωνία αυτή.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ και τον Βανς να επισκεφθούν την Ουκρανία. Ο Βανς χαρακτήρισε τις επισκέψεις των ξένων ηγετών ως απλές προπαγανδιστικές περιοδείες.

Τραμπ: Συμφωνία ή είμαστε εκτός - Τζογάρεις με τον Γ' Παγκόσμιο

Νωρίτερα, κατά την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε με σκληρά λόγια στον επισκέπτη του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί αποτελεί «μια πολύ δίκαιη συμφωνία» και τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν «μια μεγάλη δέσμευση». Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε πως είχε «καλές συζητήσεις» με τη Ρωσία και πως οι δύο πλευρές έχουν ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Επιπλέον, τόνισε ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να αξιοποιήσουν τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας για εφαρμογές στην τεχνητή νοημοσύνη και τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι «δεν θα επιστρέψει στις μάχες» και χαρακτήρισε τη συμφωνία «σπουδαία αν καταφέρουμε να σταματήσουμε τον πόλεμο». «Πάντα πρέπει να γίνονται συμβιβασμοί και σίγουρα εκείνος (ο Ζελένσκι) θα πρέπει να κάνει κάποιους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός απαντώντας σε ένα ερώτημα που τίθεται από την εκλογή του, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν όπλα στην Ουκρανία, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα ότι «δεν θα χρειαστεί να στείλουμε πολλά».

Ο Τραμπ, ερωτηθείς, επίσης, για το μήνυμά του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που ανησυχούν για την επεκτατική πολιτική του Πούτιν, απάντησε ότι είναι ευθυγραμμισμένος τόσο με τον Πούτιν όσο και με την Ουκρανία, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει μια συμφωνία, και αρνείται να «πει φρικτά πράγματα για τον Πούτιν», καθώς αυτό θα καθιστούσε δύσκολες τις διαπραγματεύσεις.

«Δεν είμαι ευθυγραμμισμένος με κανέναν. Είμαι ευθυγραμμισμένος με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το καλό του κόσμου», δήλωσε.

Ωστόσο, η συνάντηση παίρνει στη συνέχεια μια δύσκολη τροπή, καθώς ο Τραμπ λέει στον Ζελένσκι κάποια στιγμή ότι «πρέπει να είναι ευγνώμων» και τον κατηγορεί ότι «τζογάρει με τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Παράλληλα, τον προειδοποίησε, λέγοντάς του ότι «ή κάνεις συμφωνία ή είμαστε εκτός» ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε τον πρόεδρο Ζελένσκι για «ασεβή σχόλια».

Ζελένσκι: «Ελπίζω ότι αυτό το έγγραφο θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την αισιοδοξία του, δηλώνοντας ότι ελπίζει πως το έγγραφο που θα υπογραφεί θα αποτελέσει «ένα βήμα προς τα εμπρός» για τη χώρα του.

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι επιθυμεί να συζητήσει «τι είναι έτοιμες να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες» για να διασφαλίσουν τη στήριξη της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη θετική προοπτική συνεργασίας για τερματικούς σταθμούς LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου).

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το έγγραφο αυτό δεν είναι επαρκές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρότερες εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του.

Ακολούθως ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τον Τραμπ να μην κάνει "συμβιβασμούς με έναν δολοφόνο", αναφερόμενος στον Πούτιν, και τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την επιθετικότητά της.



Πηγή: skai.gr

