Ο Σάντσεθ: «Aπαράδεκτες» οι επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτο» το μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 400 Παλαιστινίων.

«Αποτρόπαιο. Θλιβερό. Απαράδεκτο.», γράφει ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Απευθύνοντας έκκληση για κατάπαυση του πυρός, το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει πως είναι «ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων και να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση» στον παλαιστινιακό θύλακα. «Οι αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον άμαχου πληθυσμού συνιστούν παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», υπογραμμίζει.

Τους τελευταίους μήνες, η Ισπανία έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο επικριτικές φωνές στην ΕΕ για την κυβέρνηση Νετανιάχου. Στις 28 Μαΐου αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης – ταυτόχρονα με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία –, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

