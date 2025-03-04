Το προεδρικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ για την παύση όλης της τρέχουσας αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία τίθεται σε άμεση ισχύ και περιλαμβάνει όλο τον αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό που δεν βρίσκεται επί του παρόντος στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των όπλων που διακινούνται και βρίσκονται σε αποθήκες στην Πολωνία.

Ειδικότερα, η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία σταμάτησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Η πηγή ανέφερε ότι οι παραδόσεις που κατευθύνονταν προς την Ουκρανία σταμάτησαν γύρω στις 3:30 π.μ. ώρα Ελλάδος.

Όπως σημειώνει το BBC, η παύση της στρατιωτικής βοήθειας θα επηρεάσει όπλα και πυρομαχικά αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, αντιαρματικών όπλων και τεθωρακισμένων οχημάτων στα οποία στηρίχθηκε η Ουκρανία στην προσπάθειά της να αποκρούσει την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων.

Μετά τη σύγκρουση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο ηγέτης της Ουκρανίας θα πρέπει να εκτιμήσει περισσότερο τη βοήθεια που έχει ήδη λάβει από τις ΗΠΑ - και ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει ότι ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συζητήσει μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στο Fox News πριν από λίγες ώρες, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για την Ουκρανία να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, εάν ο Ζελένσκι «είναι πρόθυμος να μιλήσει σοβαρά για ειρήνη».

Όταν είναι έτοιμος να μιλήσει για το τι είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει, είπε ο Βανς, ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι ο πρώτος που θα σηκώσει το τηλέφωνο.

Πρόκειται για μια σημαντική κλιμάκωση της διαμάχης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, η οποία θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι να υπογράψει οικονομική συμφωνία με την Αμερική που θα της επιτρέπει την πρόσβαση σε κρίσιμα ουκρανικά ορυκτά και να συμφωνήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες χωρίς τις εγγυήσεις ασφαλείας που επιδιώκει.

Για την Ουκρανία, η παύση ισοδυναμεί με το μπλοκάρισμα μιας σημαντικής βοήθειας που την κρατάει ζωντανή.

Κοντά στα δυτικά σύνορά της με την Πολωνία, υπάρχουν συχνές, συνοδευόμενες από την αστυνομία αυτοκινητοπομπές στρατιωτικής βοήθειας που μεταφέρεται προς τις γραμμές του μετώπου.

Η απόφαση του Λευκού Οίκου να μπλοκάρει άμεσα τις αμερικανικές προμήθειες που περιμένουν να περάσουν απέναντι, ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την Ουκρανία.

Την τελευταία φορά που συνέβη αυτό, λόγω πολιτικών διαφωνιών στο αμερικανικό Κογκρέσο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχασε άμεσα ζωές και εδάφη ως αποτέλεσμα. Η ανατολική πόλη Αβντίιβκα έπεσε στις ρωσικές δυνάμεις στις αρχές του περασμένου έτους.

Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το αν η Ουκρανία θα εξακολουθήσει να λαμβάνει πυρομαχικά για τα αμερικανικά όπλα που έχουν ήδη παραδοθεί ή αν η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να μοιράζεται πληροφορίες με το Κίεβο.

Οι πρόεδροι Τραμπ και Ζελένσκι θέλουν και οι δύο την ειρήνη. Ο ένας τη θέλει γρήγορα και ο άλλος με στρατιωτικές διαβεβαιώσεις. Αυτές οι αντίθεtες θέσεις αποτελούν ένα σημείο τριβής.

Η αναστολή της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ θα επηρεάσει κυρίως την προμήθεια βλημάτων αεράμυνας, πυρομαχικών HIMARS και βλημάτων πυροβολικού, σύμφωνα με το Clash Report. Ειδικότερα, φέρεται να επηρεάζονται οι εξής προμήθειες:

Πύραυλοι αεράμυνας:

- Patriot PAC-3 MSE

- NASAMS

- AIM-120 AMRAAM -

RIM-7 Sea Sparrow

- MIM-23 HAWK

- Stinger FIM-92

Πυρομαχικά HIMARS:

- M30A1 GMLRS

- M31A1/A2 GMLRS

- M39 ATACMS

- M48/M57 ATACMS

Βλήματα πυροβολικού:

- M795

- M982 Excalibur

- M107

- M549A1

- BONUS & SMArt 155

Κίεβο: «Είναι μια ημερομηνία που θα μείνει στην ιστορία ατιμωτικά»

Ο Oleksandr Merezhko, Ουκρανός βουλευτής του κόμματος του προέδρου Ζελένσκι, δήλωσε «σοκαρισμένος» από την είδηση για την παύση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Ειδικότερα, δήλωσε στο BBC: «Είναι απίστευτο αυτό που εκτυλίσσεται, επειδή δεν θα μπορούσα να φανταστώ ούτε στα χειρότερα όνειρά μου ότι ο Τραμπ θα διέκοπτε τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ενώ την χρειαζόμαστε τόσο πολύ».

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να παραμερίσει την Ουκρανία και την Ευρώπη και να κάνει συμφωνία με τη Ρωσία.

«Νομίζω ότι ο κ. Τραμπ θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά πώς θα μείνει στην ιστορία. Για μένα είναι μια ημερομηνία που θα μείνει στην ιστορία ατιμωτικά».

Ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ουκρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε στο Reuters ότι «η παύση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ φαίνεται πολύ κακή, φαίνεται ότι ο τραμπ ωθεί το Κίεβο προς συνθηκολόγηση».

Η παύση θα διαρκέσει έως ότου ο Ζελένσκι μπορέσει να δείξει στην Ουάσινγκτον ότι είναι «δεσμευμένος στην ειρήνη»

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε στο CBS ότι ο Τραμπ «είναι ξεκάθαρος» ότι «επικεντρώνεται στην ειρήνη», προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε και τους εταίρους μας να δεσμευτούν σε αυτόν τον στόχο».

«Κάνουμε παύση και επανεξετάζουμε τη βοήθειά μας για να διασφαλίσουμε ότι συμβάλλει στη λύση», πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος.

Το Bloomberg και το Fox News, που ενημερώθηκαν από αξιωματούχους της κυβέρνησης, ανέφεραν ότι η παύση θα διαρκέσει έως ότου ο Ζελένσκι μπορέσει να δείξει στην Ουάσινγκτον ότι είναι «δεσμευμένος στην ειρήνη».

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να μειώσει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο, σύμφωνα με το CNN.

Πώς συγκρίνεται η υποστήριξη των ΗΠΑ με άλλα κράτη;

Σύμφωνα με το BBC, οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος μεμονωμένος χορηγός στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, παρέχοντας όπλα, εξοπλισμό και οικονομική στήριξη.

Μεταξύ της αρχής του 2022 και του τέλους του 2024, έδωσαν 69 δισ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια, σύμφωνα με το γερμανικό think tank The Kiel Institute.

Αναλυτικά η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024:

ΗΠΑ: 69 δισ. δολάρια

Γερμανία: 13,6 δισ. δολάρια

Ηνωμένο Βασίλειο: 10,8 δισ. δολάρια

Δανία: 8,1 δισ. δολάρια

Ολανδία: 6,3 δισ. δολάρια

Σουηδία: 5 δισ. δολάρια

Πολωνία: 3,9 δισ. δολάρια

Γαλλία: 3,8 δισ. δολάρια

Καναδάς: 2,8 δισ. δολάρια

Φινλανδία: 2,5 δισ. δολάρια

Ζελένσκι: Το Κίεβο χρειάζεται «επί της ουσίας» διπλωματία για να τερματίσει τον πόλεμο

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι το Κίεβο πρέπει να εμπλακεί σε «επί της ουσίας» διπλωματία για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εκφράζει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βασιστεί στην υποστήριξη των ΗΠΑ για την εξασφάλιση της ειρήνης.

«Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διπλωματία μας πραγματικά ουσιαστική για να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

«Δουλεύουμε μαζί με την Αμερική και τους Ευρωπαίους εταίρους μας και ελπίζουμε πολύ στην υποστήριξη των ΗΠΑ στην πορεία προς την ειρήνη. Απαιτείται ειρήνη το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει αντιδράσει ακόμη επισήμως στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Κρεμλίνο: Η παύση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία είναι η καλύτερη ελπίδα για ειρήνη

Το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα ότι η παύση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία αποτελεί την καλύτερη ελπίδα για την ειρήνη, αλλά προειδοποίησε ότι η Ρωσία πρέπει να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες της απόφασης του Τραμπ.

Η Ρωσία «κατηγορηματικά» εναντίον της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Στο μεταξύ, η Ρωσία τάσσεται κατηγορηματικά εναντίον της ιδέας να αναπτυχθούν ευρωπαϊκά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, τόνισε σήμερα ο Μιχαήλ Ουλιάναφ, αντιπρόσωπος της Μόσχας στους διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, μέσω Telegram.

«Κατά πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αμερόληπτη, και οι ειρηνευτικές δυνάμεις οφείλουν να είναι αμερόληπτες. Κατά δεύτερον, η Ρωσία τάσσεται κατηγορηματικά εναντίον» της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων, συνόψισε ο διπλωμάτης.

Πηγή: skai.gr

