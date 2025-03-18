Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφώνησε την Τρίτη, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, αλλά επανέλαβε τις ανησυχίες του σχετικά με μια ευρύτερη 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, την οποία έχουν ήδη συμφωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία και έχουν προτείνει στη Ρωσία.

Το αποτέλεσμα φαίνεται να υπολείπεται των προσδοκιών του Αμερικανού προέδρου στην προσέγγισή του προς τη Μόσχα, έπειτα από αρκετές ημέρες αισιόδοξων δηλώσεων από τον Λευκό Οίκο ότι η ειρήνη ήταν εφικτή.

Παραμένει ασαφές πώς θα απαντήσει η Ουκρανία στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου: η ρωσική θέση δεν συμφωνεί με την άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την οποία η Ουκρανία είχε ήδη δηλώσει ότι θα αποδεχόταν.

Ειδικότερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε την Τρίτη με την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για την παύση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και της Ρωσίας για 30 ημέρες,.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την επίλυση της σύγκρουσης είναι η πλήρης διακοπή της ξένης στρατιωτικής βοήθειας και της παροχής πληροφοριών προς την Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του για μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία κατά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να δημιουργήσουν ομάδες εμπειρογνωμόνων για να διερευνήσουν και να προχωρήσουν στην επίλυση της ουκρανικής κρίσης.

Επίσης, συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή για την πρόοδο των συνομιλιών.

Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να προχωρήσουν την Τετάρτη σε ανταλλαγή 175 αιχμαλώτων πολέμου. Επιπλέον, η Ρωσία θα παραδώσει 23 βαριά τραυματίες Ουκρανούς στρατιώτες στο Κίεβο.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, υπάρχουν διάφορα σημεία που πρέπει να διευθετηθούν για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος και η τήρηση της συμφωνίας για τη διακοπή των εχθροπραξιών.

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου:

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση να απέχουν αμοιβαία από επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές για 30 ημέρες. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτή την πρωτοβουλία και έδωσε αμέσως τη σχετική εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

«Ο Ρώσος πρόεδρος επίσης ανταποκρίθηκε εποικοδομητικά στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα. Συμφωνήθηκε ότι θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω επεξεργασία των ειδικών λεπτομερειών μιας τέτοιας συμφωνίας.»

Λευκός Οίκος: Η διευθέτηση της σύγκρουσης πρέπει να οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη»

Ο Λευκός Οίκος από τη μεριά του ανέφερε ότι οι δύο πρόεδροι συζήτησαν για την ανάγκη να υπάρξει εκεχειρία, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία για μια συμφωνία ειρήνης θα ξεκινήσει με την κατάπαυση του πυρός κατά ενεργειακών και άλλων υποδομών της Ουκρανίας.

Όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός στη θάλασσα, ο Λευκός Οίκος σημειώνει ότι το θέμα θα συζητηθεί στις τεχνικές διαπραγματεύσεις που πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα στη Μέση Ανατολή.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ένα μελλοντικό βελτιωμένο διμερές πλαίσιο σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας έχει τεράστια προοπτική, επισημαίνοντας ότι αυτό περιλαμβάνει σημαντικές οικονομικές συμφωνίες.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου:

Σήμερα, ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Πούτιν συζήτησαν την ανάγκη για ειρήνη και κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η σύγκρουση αυτή πρέπει να τερματιστεί με μια ειρηνευτική συμφωνία διαρκείας. Τόνισαν επίσης την ανάγκη για βελτίωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Το αίμα και οι πόροι που δαπανούν τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα για τις ανάγκες των λαών τους.

Αυτή η σύγκρουση δεν έπρεπε ποτέ να ξεκινήσει και θα έπρεπε να είχε λήξει εδώ και καιρό με ειλικρινείς και καλόπιστες ειρηνευτικές προσπάθειες. Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η πορεία προς την ειρήνη θα ξεκινήσει με μια κατάπαυση πυρός στις ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις, καθώς και με τεχνικές διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή μιας θαλάσσιας κατάπαυσης πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, μιας πλήρους κατάπαυσης του πυρός και μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας. Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν άμεσα στη Μέση Ανατολή.

Οι ηγέτες συζήτησαν ευρύτερα για τη Μέση Ανατολή ως μια περιοχή με δυνατότητες συνεργασίας για την πρόληψη μελλοντικών συγκρούσεων. Επίσης, συζήτησαν την ανάγκη να σταματήσει η εξάπλωση στρατηγικών όπλων και δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν με άλλες χώρες για να διασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή αυτής της προσπάθειας. Οι δύο ηγέτες μοιράστηκαν την άποψη ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να βρεθεί σε θέση να καταστρέψει το Ισραήλ.

Τέλος, συμφώνησαν ότι ένα μέλλον με βελτιωμένες διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας έχει τεράστιες προοπτικές. Αυτές περιλαμβάνουν μεγάλες οικονομικές συμφωνίες και γεωπολιτική σταθερότητα, όταν επιτευχθεί η ειρήνη.



