Σειρήνες συναγερμού και εκρήξεις στο Κίεβο μετά την συνομιλία Πούτιν-Τραμπ

Σειρήνες συναγερμού και εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το βράδυ στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, μετά την ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δέχεται την 30ήμερη παύση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Οι αρχές του Κίεβου κάλεσαν τους κατοίκους να μπουν στα καταφύγια λόγω του κινδύνου ρωσικής αεροπορικής επίθεσης, ενώ δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν εκρήξεις.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δέχτηκε μια εκεχειρία σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία στο τέλος της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν συμφώνησε σε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

