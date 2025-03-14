«Τώρα έχουμε μια ευκαιρία να δώσουμε ένα τέλος στον πόλεμο» υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι σε νέα του ανάρτησή του στο Telegram, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε τον πόλεμο να αργήσει να τελειώσει». Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι «υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος» υπογραμμίζοντας ότι ΗΠΑ και Ρωσία έχουν «πολύ καλές και παραγωγικές συζητήσεις».

Ωστόσο, αυτή την αισιοδοξία δεν φαίνεται να συμμερίζεται και η Μόσχα καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις χθεσινές του δηλώσεις ξεκαθάρισε ότι συμφωνεί με το τέλος του πολέμου αλλά μόνο αν η συμφωνία αφορά μία μακροχρόνια ειρήνη.

«Συμφωνούμε με τις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός, αλλά η θέση μας είναι να γίνει μία κατάπαυση πυρός που θα οδηγούσε σε μακροπρόθεσμη ειρήνη, βασιζόμενη στην αντιμετώπιση των αρχικών λόγων της κρίσης» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ζελένσκι: Η δύναμη της Αμερικής θα αναγκάσει τη Ρωσία σε κατάπαυση του πυρός

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αφού υποστήριξε ότι πλέον βλέπει μια ευκαιρία για ειρήνη στη χώρα του προέτρεψε τις ΗΠΑ και τους άλλους συμμάχους να ασκήσουν πίεση στον Πούτιν για να «διασφαλίσουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο».

«Αρκεί η δύναμή μας για να δώσουμε ένα τέλος στον πόλεμο» αναφέρει.

Δε θέλουμε να «παίξουμε παιχνίδια» με το τέλος του πολέμου είπε και εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Ρώσο πρόεδρο κατηγορώντας τον ότι «προσπαθεί να σύρει τους συμμάχους σε ατελείωτες συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός».

Επίσης, τον κατηγόρησε ότι «λέει ψέματα για την πραγματική κατάσταση στο πεδίο της μάχης», τα θύματα και την κατάσταση της ρωσικής οικονομίας, η οποία είπε «έχει καταστραφεί από τις ανόητες αυτοκρατορικές φιλοδοξίες του».

«Ο Πούτιν δεν μπορεί να βγει από αυτόν τον πόλεμο γιατί αυτό δεν θα του άφηνε τίποτα. Γι' αυτό τώρα κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει τη διπλωματία θέτοντας εξαιρετικά δύσκολες και απαράδεκτες συνθήκες από την αρχή, ακόμη και πριν από την κατάπαυση του πυρός», προειδοποίησε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε συγκεκριμένα ότι ο Πούτιν «θα προσπαθήσει να παρασύρει τους πάντες σε ατελείωτες συζητήσεις... ενώ τα όπλα του συνεχίζουν να σκοτώνουν ανθρώπους», καθώς υποστήριξε ότι «κάθε όρος που θέτει ο Πούτιν είναι απλώς μια προσπάθεια να εμποδίσει οποιαδήποτε διπλωματία».

«Έτσι λειτουργεί η Ρωσία. Προειδοποιήσαμε για αυτό», πρόσθεσε.

Κάνοντας επανειλημμένα έκκληση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την αμερικανική κυβέρνηση ευρύτερα, είπε ότι «ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες» μπορούν να επηρεάσουν τον Πούτιν και τη Ρωσία να αναγκάσουν μια κατάπαυση του πυρός και, τελικά, να φέρουν μια διαρκή ειρήνη.

«Ο Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο μόνος του. Αλλά η δύναμη της Αμερικής είναι αρκετή για να συμβεί αυτό », είπε.

Σχετικά με το Κουρσκ ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η κατάσταση είναι «πολύ δύσκολη» και ότι η επιχείρηση της Ουκρανίας εκεί εκπλήρωσε το στόχο της. Παράλληλα, είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται 100% κάλυψη της αεράμυνάς της και επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Τραμπ ότι στην Τζέντα έγιναν συζητήσεις και για τα εδάφη της Ουκρανίας.

Η ανάρτησή του Ζελένσκι

Σήμερα η Ουκρανία γιορτάζει την Ημέρα Στρατιωτικού Εθελοντισμού. Αυτή η ημέρα καθιερώθηκε όχι πολύ καιρό πριν, αλλά τιμά τη γενναιότητα όσων υπερασπίζονται την κρατική ιδιότητα και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας εδώ και πολύ καιρό.

Περισσότερα από τρία χρόνια πλήρους πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Πάνω από 11 χρόνια ενός προδοτικού υβριδικού πολέμου που ξεκίνησε με την κατάληψη της Κριμαίας και τις μάχες στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μας έχουν επιδείξει ηρωισμό σε αυτόν τον πόλεμο. Εκατομμύρια εργάζονται για να υπερασπιστούν τη χώρα μας. Χιλιάδες, δυστυχώς, έχουν πεθάνει στην πρώτη γραμμή και από ρωσικές βόμβες και πυραύλους. Όλος ο κόσμος γνωρίζει την ουκρανική γενναιότητα και εμπνέεται από το πώς ο λαός μας υπερασπίζεται τα σπίτια του.

Αλλά δεν θα ευχόμασταν τέτοια χρόνια και δεκαετίες πολέμου σε κανένα έθνος. Στην Ουκρανία, θέλουμε ειρήνη. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά αυτού του πολέμου, θέλαμε μόνο ένα πράγμα - να αφήσει η Ρωσία τον λαό μας ήσυχο και οι Ρώσοι κατακτητές να φύγουν από τη γη μας. Αυτή είναι μια φυσική επιθυμία για κάθε έθνος – η επιθυμία για ανεξαρτησία και ασφάλεια.

Γι αυτό ακριβώς παλεύουμε. Πολεμάμε με όπλα και διπλωματία. Αυτή τη στιγμή, έχουμε μια καλή ευκαιρία να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο γρήγορα και να εξασφαλίσουμε την ειρήνη. Έχουμε σταθερή συνεννόηση για την ασφάλεια με τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Υπήρξε μια παραγωγική συνάντηση με τους Αμερικανούς εταίρους μας στη Σαουδική Αραβία. Είμαστε τώρα κοντά στο πρώτο βήμα για τον τερματισμό κάθε πολέμου - τη σιωπή. Προτείναμε να ξεκινήσουμε με σιωπή στον αέρα και στη θάλασσα. Η αμερικανική πλευρά πρότεινε να προχωρήσουμε περαιτέρω - μια άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στο έδαφος.

Όταν η ομάδα μας στην Τζέντα άκουσε αυτή την πρόταση, επικοινώνησε μαζί μου και αμέσως συμφώνησα. Δεν θέλουμε να παίζουμε παιχνίδια με τον πόλεμο. Κάθε μέρα πολέμου σημαίνει ότι χάνουμε τις ζωές των ανθρώπων μας – ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε.

Φυσικά, σκεφτόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας. Φυσικά, σκεφτόμαστε πώς θα ελέγξουμε την κατάπαυση του πυρός. Όμως το πρώτο βήμα είναι απαραίτητο. Υποστηρίζουμε τους Αμερικανούς εταίρους μας και τον Πρόεδρο Τραμπ σε αυτό. Θέλουμε να εμπιστευτούμε την Αμερική και τον Πρόεδρό της. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να δράσει γρήγορα και εποικοδομητικά. Και έχουμε προειδοποιήσει ότι η μόνη πλευρά που θα προσπαθήσει να σαμποτάρει τα πάντα δεν θα είμαστε εμείς.

Χθες, ακούσαμε από τον Πούτιν, ότι θέτει ορισμένους όρους που δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί καμία κατάπαυση του πυρός. Χρειάζεται πόλεμο – αυτό ήταν πάντα προφανές, και είναι προφανές τώρα.

Ο Πούτιν λέει ψέματα για την πραγματική κατάσταση στο πεδίο της μάχης, λέει ψέματα για τις απώλειες, λέει ψέματα για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας του, η οποία έχει πληγεί από τις ανόητες αυτοκρατορικές φιλοδοξίες του, και κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι η διπλωματία θα αποτύχει.

Ο Πούτιν δεν μπορεί να βγει από αυτόν τον πόλεμο γιατί αυτό δεν θα του άφηνε τίποτα. Γι' αυτό τώρα κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει τη διπλωματία θέτοντας εξαιρετικά δύσκολες και απαράδεκτες συνθήκες από την αρχή, πριν από την κατάπαυση του πυρός.

Ο Πούτιν θα προσπαθήσει να παρασύρει τους πάντες σε ατελείωτες συζητήσεις, όπως έκανε με το «Μινσκ» που σπαταλούσε μέρες, εβδομάδες και μήνες σε ανούσιες συνομιλίες, ενώ τα όπλα του συνεχίζουν να σκοτώνουν ανθρώπους. Κάθε όρος που θέτει ο Πούτιν είναι απλώς μια προσπάθεια να μπλοκάρει οποιαδήποτε διπλωματία. Έτσι λειτουργεί η Ρωσία. Και προειδοποιήσαμε για αυτό.

Αλλά χρειαζόμαστε ειρήνη. Πραγματική ειρήνη. Και δεν πρέπει να αφήσουμε τον πόλεμο να αργήσει. Είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τους Αμερικανούς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με Ευρωπαίους και άλλους εταίρους. Είμαι ευγνώμων στη Σαουδική Αραβία και σε όλους όσους βοηθούν στις πλατφόρμες διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης.

Ωστόσο, παροτρύνω σθεναρά όλους όσοι μπορούν να επηρεάσουν τη Ρωσία, ειδικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, να κάνουν ισχυρά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να ασκηθεί πίεση σε αυτόν που δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία. Μόνο αποφασιστικές ενέργειες μπορούν να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος έχει ήδη διαρκέσει χρόνια.

Η αμερικανική πλευρά πρότεινε να ξεκινήσει με άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Στη συνέχεια, κατά την περίοδο της σιωπής, θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε ένα αξιόπιστο σχέδιο ειρήνης, να το βάλουμε στο τραπέζι, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες και να το εφαρμόσουμε. Είμαστε έτοιμοι.

Και πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη των εταίρων μας να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο – όχι για να αναζητήσει λόγους για τους οποίους θα πρέπει να συνεχιστεί για περισσότερες εβδομάδες, μήνες ή χρόνια, αλλά για να τον τερματίσει. Ο Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο μόνος του. Αλλά η δύναμη της Αμερικής είναι αρκετή για να το πραγματοποιήσει.

Χρειάζονται δυνατά βήματα. Πρέπει να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον μόνο που θέλει να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο. Αυτό σημαίνει «ειρήνη μέσω δύναμης».

Ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν να έρθουμε πιο κοντά στην ειρήνη – τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους των οποίων η δύναμη και η διπλωματία θα επιτύχουν τελικά.

Τραμπ: Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα αυτός ο φρικτός πόλεμος να τερματιστεί

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social σχολίασε ότι οι συζητήσεις ΗΠΑ- Ρωσίας για την συμφωνία είναι παραγωγικές.

«Είχαμε πολύ καλές και παραγωγικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας χθες, και υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα αυτός ο φρικτός, αιματηρός πόλεμος να φτάσει επιτέλους στο τέλος του

— ΑΛΛΑ, ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΞ'ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΗ ΘΕΣΗ.

Ζήτησα σθεναρά από τον Πρόεδρο Πούτιν να σωθεί η ζωή τους. Αυτή θα ήταν μια φρικτή σφαγή, που δεν είχε ξαναγίνει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Θεός να τους έχει όλους καλά!!!»

Τέλος, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt ανέφερε ότι η διεθνής κοινότητα δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Η χθεσινή ήταν μια παραγωγική μέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και για τον κόσμο όσον αφορά την ειρήνη. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο κοντά στην ειρήνη», είπε.

