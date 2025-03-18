Η Ουκρανία θα στηρίξει μια αμερικανική πρόταση που θα προβλέπει τη διακοπή των επιθέσεων κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας δεν μπορούν να έχουν αποτέλεσμα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν για μια περιορισμένου εύρους 30ήμερη κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες των δύο πλευρών για την εκπόνηση ενός ευρύτερου ειρηνευτικού σχεδίου θα ξεκινήσουν «άμεσα»

«…Οι δύο πλευρές, η Ουκρανία και η Ρωσία, μπορούν να σταματήσουν τα πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών. Η δική μας πλευρά θα υποστηρίξει (τη συμφωνία)», δήλωσε ο Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία θα στηρίξει οποιαδήποτε πρόταση οδηγεί σε «διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε, ωστόσο, πως ελπίζει να μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα σχετικά με τη σημερινή συνομιλία του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πιστεύω ότι είναι σωστό να έχουμε μια συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ και να μάθουμε λεπτομερώς τι πρόσφεραν οι Ρώσοι στους Αμερικανούς ή τι πρόσφεραν οι Αμερικανοί στους Ρώσους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την απαίτηση του Πούτιν να διακοπεί η παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου δεν θα συμφωνήσουν με αυτό και πρόσθεσε ότι ελπίζει πως θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη χώρα.

Πρόσθεσε ότι οι απαιτήσεις του Πούτιν να τερματιστεί η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, η παροχή πληροφοριών και η κινητοποίηση των ουκρανικών δυνάμεων έχει στόχο να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου.

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Μόσχα δεν είναι «έτοιμη» να τερματίσει τον πόλεμο και ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες παρατηρούν πως η Ρωσία ανασυγκροτεί τις δυνάμεις της κοντά στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας.

Τόνισε μάλιστα ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέες επιθέσεις στα μέτωπα της Ζαπορίζια, του Σούμι και του Χαρκόβου τους προσεχείς μήνες προκειμένου να αυξήσει την πίεση προς το Κίεβο.

Ερωτηθεί σχετικά με τη στάση της Ρωσίας, σημείωσε ότι αν η Μόσχα απελευθέρωνε το σύνολο των Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου θα αποτελούσε μια κίνηση καλής θέλησης από την πλευρά του Κρεμλίνου και θα ήταν μια θετική εξέλιξη για τις διαπραγματεύσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε τέλος, ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επικοινωνία που είχαν ο Τραμπ με τον Πούτιν.





