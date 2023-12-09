Οαμερικανός ηθοποιός Ράιαν Ο'Νιλ, γνωστός για τους ρόλους του στην ταινία «Love Story», καθώς και στο «Barry Lyndon» του Στάνλεϊ Κούμπρικ, πέθανε χθες, Παρασκευή, σε ηλικία 82 ετών, όπως ανακοίνωσε ο γιος του.

«Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που είχα ποτέ να πω, αλλά έτσι είναι. Ο πατέρας μου έσβησε σήμερα ειρηνικά», εξήγησε μέσω του Instagram ο Πάτρικ Ο'Νιλ.

Ο Ράιαν Ο'Νιλ έγινε διάσημος το 1970 χάρη στο «Love Story», ένα ρομάντσο στο οποίο ενσάρκωνε ένα φοιτητή της Νομικής στο Χάρβαρντ, ο οποίος ερωτεύεται ένα κορίτσι που είναι αναγκασμένο να εργάζεται στη βιβλιοθήκη για να πληρώνει τις σπουδές του. Ο ρόλος τού είχε χαρίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Στη συνέχεια είχε προσληφθεί το 1975 από τον Στάνλεϊ Λίντον για την ταινία «Barry Lyndon», μια κοινωνική σάτιρα για τα ήθη του 18ου αιώνα.

Ο ηθοποιός ήταν επίσης γνωστός για τη θυελλώδη σχέση του με την ηθοποιό Φάρα Φόσετ («Άγγελοι του Τσάρλι») που διάρκεσε δεκαετίες. Η Φάρα Φόσετ πέθανε το 2009 από τα επακόλουθα ενός καρκίνου, την ίδια ημέρα με τον Μάιλ Τζάκσον.

Μετά το θάνατο της ηθοποιού, βρέθηκε στο κέντρο ενός καβγά που αφορούσε ένα πορτρέτο της Φάρα Φόσετ με την υπογραφή του Άντι Γουόρχολ, το οποίο διεκδικούσε το πανεπιστήμιο του Τέξας. Έπειτα από δικαστική μάχη, δικαστήριο της Καλιφόρνιας αναγνώρισε το 2013 πως ήταν αυτός ο ιδιοκτήτης.

Ο ηθοποιός είχε προηγουμένως και άλλα ζητήματα με τη δικαιοσύνη. Το 2009 είχε καταδικασθεί να παρακολουθήσει για 18 μήνες πρόγραμμα αποτοξίνωσης, αφού η αστυνομία τον συνέλαβε μαζί με τον γιο του, τον Ρέντμοντ, και βρήκε μεθαμφεταμίνη στην κατοικία τους στο Μαλιμπού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.