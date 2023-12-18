«Επίσημη έρευνα» από την Κομισιόν σε βάρος της πλατφόρμας X

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη «επίσημης έρευνας» με στόχο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) για παραβίαση των υποχρεώσεών του βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών περί ελέγχου του περιεχομένου και διαφάνειας, δύο μήνες μετά την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας.

Πρόκειται για την πρώτη «επίσημη» διαδικασία στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

«Η εποχή που οι μεγάλες ονλάιν πλατφόρμες συμπεριφέρονταν σαν να ήταν πολύ μεγάλες για να τις απασχολούν οι κανονισμοί έχει παρέλθει», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος Ψηφιακής Πολιτικής Τιερί Μπρετόν.

Η Επιτροπή είχε ανακοινώσει στις 12 Οκτωβρίου την έναρξη μιας προκαταρκτικής διαδικασίας για «ψευδείς πληροφορίες», «βίαια και τρομοκρατικού χαρακτήρα περιεχόμενα» και «ομιλίες μίσους» με στόχο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, πέντε ημέρες μετά τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Αυτό το πρώτο στάδιο αφορούσε αίτημα για πληροφορίες ώστε να επαληθευθεί ο σεβασμός από την πλατφόρμα X των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από την αμερικανική επιχείρηση, καθώς και η «έκθεση διαφάνειας» που αυτή δημοσιοποίησε στις αρχές Νοεμβρίου για να παρουσιάσει τα μέσα μετριασμού των περιεχομένων που εφαρμόζει, δεν έπεισαν το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, το οποίο διαθέτει πλέον εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει πλέον πρόστιμα που μπορούν να φθάσουν το 6% του ετήσιου τζίρου του ομίλου που κατηγορείται. Σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειλημμένων παραβιάσεων, μπορεί ακόμη και να απαγορευθεί η λειτουργία μιας πλατφόρμας μέσα στην ΕΕ.

Η Κομισιόν εξήγησε σήμερα πως, με την έναρξη της «επίσημης» διαδικασίας, θα συνεχίσει «να συγκεντρώνει αποδείξεις» ζητώντας νέες πληροφορίες από την X, πραγματοποιώντας συνεντεύξεις και επιθεωρήσεις.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει πλέον στην Επιτροπή να λάβει μέτρα για να υποχρεώσει την X να συμμορφωθεί προς τους κανόνες ή να δεχθεί τις «θεραπείες» που προτείνει η πλατφόρμα ώστε να απαντήσει στα ζητήματα που δημιουργούν ανησυχίες.

Δεν έχει τεθεί χρονικό όριο για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

