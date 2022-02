Το Netflix κυκλοφορεί το House of Cards, την πρώτη μεγάλη τηλεοπτική σειρά που παρουσιάζεται αποκλειστικά σε υπηρεσία streaming, αλλάζοντας για πάντα την τηλεόραση. Υπεύθυνος δεν είναι άλλος από τον Τεντ Σαράντος, τον τότε διευθυντή περιεχομένου του Netflix –σήμερα έχει αναρριχηθεί στη θέση του συν-διευθύνοντος συμβούλου- ο οποίος εκείνη τη στιγμή έκανε το βήμα που τον μεταμόρφωσε στον ισχυρότερο άνθρωπο του Χόλιγουντ.

Ο David Fincher –που είχε ήδη σκηνοθετήσει ταινίες όπως το Se7en, Zodiac και The Social Network- είχε αρχίσει να δουλεύει την αμερικανική εκδοχή του βρετανικού πολιτικού δράματος House of Cards το 2011.

Ο σκηνοθέτης κάλεσε σε συνάντηση εκπροσώπους από όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, για να τους προωθήσει την πρώτη του τηλεοπτική σειρά. Ανάμεσα στα στελέχη που έλαβαν πρόσκληση ήταν και ο Τεντ Σαράντος. Όμως το Νο2 της Netflix –της εταιρείας που ξεκίνησε νοικιάζοντας DVD μέσω ταχυδρομείου- αρνήθηκε την πρόσκληση. Αντ΄ αυτού, ζήτησε ένα προσωπικό ραντεβού με τον Fincher.

Ο Σαράντος, που έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του σαν «ανθρώπινο αλγόριθμο», είχε μελετήσει τα data του Netflix για να διαπιστώσει πόσοι συνδρομητές βλέπουν πολιτικά δράματα. Και είχε μετρήσει τους φανατικούς θαυμαστές του Kevin Spacey, ο οποίος είχε ήδη προταθεί για τη θέση του πρωταγωνιστή στο House of Cards.

Έχοντας, λοιπόν, πιστέψει στην επιτυχία της σειράς, μπήκε στο γραφείο του Fincher στο Δυτικό Χόλιγουντ με μία πρόταση την οποία ο σκηνοθέτης δεν μπορούσε να αρνηθεί: H Netflix θα δεσμευόταν από την αρχή όχι μόνο για μία, αλλά για δύο σεζόν του House of Cards. Το φημολογούμενο τίμημα ανερχόταν στα 100 εκατ. δολάρια (ο Σαράντος διέψευδε την εποχή εκείνη τις πληροφορίες, αλλά αρνούνταν να δώσει το ακριβές νούμερο).

Τα άλλα δίκτυα ζητούσαν να δουν τον πιλότο της σειράς πριν να κάνουν την προσφορά τους. Όμως ο Σαράντος δεν είχε καμία τέτοια απαίτηση από τον Fincher. Και έτσι κατάφερε να «κλέψει» τη σειρά που έσπασε ταμεία μέσα από τα χέρια των μεγάλων καναλιών, όπως είναι το ΗΒΟ.

«Υπήρχαν 100 λόγοι για να μην συνεργαστούν με το Netflix. Έπρεπε να τους δώσουμε ένα σπουδαίο λόγο για να συνεργαστούν με το Netflix», εξηγούσε ο ελληνικής καταγωγής μάνατζερ.

Και η στρατηγική του απέδωσε. «Όταν κάποιος σου προσφέρει αυτό ακριβώς που ζητάς, πρέπει να είσαι αρκετά έξυπνος για να πεις ‘ναι’», έλεγε ο Fincher.

Όταν ο Σαράντος του αποκάλυψε ότι το Netflix σκόπευε να κυκλοφορήσει και τα 13 επεισόδια του House of Cards με τη μία –γεννώντας, ουσιαστικά αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως «binge watching» (δηλαδή την πρακτική του να βλέπει κανείς το ένα επεισόδιο μετά το άλλο, περνώντας ώρες κολλημένος στην οθόνη), ο Fincher ενθουσιάστηκε.

«Η αντίδρασή μου ήταν ‘αυτό ακούγεται φανταστικό’. Καθώς η τηλεόραση γίνεται όλο και περισσότερο σαν την λογοτεχνία, θα μου άρεσε να μπορώ να ακουμπήσω το βιβλίο στο κομοδίνο όποτε θέλω εγώ. Μου φάνηκε σαν μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων», θα εξηγούσε αργότερα ο σκηνοθέτης.

Τα όσα ακολούθησαν, άλλαξαν τον χάρτη της βιομηχανίας του θεάματος για πάντα. Η πρώτη σεζόν του House of Cards κυκλοφόρησε ολόκληρη, σπάζοντας την πρακτική δεκαετιών της τηλεόρασης να αφήνει τους θεατές να περιμένουν μία εβδομάδα για το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης τους σειράς.

Η σειρά έκανε τεράστια επιτυχία και έφερε το streaming στην πρώτη κατηγορία της showbiz, κερδίζοντας εννέα υποψηφιότητες για Emmy. Το House of Cards συνεχίστηκε για πέντε ακόμα σεζόν, αποσπώντας συνολικά επτά βραβεία Emmy και 56 υποψηφιότητες. Η τελευταία σεζόν εστίασε στη σύζυγο του χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο Spacey, την οποία έπαιζε η Robin Wright, έπειτα από τις αποκαλύψεις περί σεξουαλικής παρενόχλησης που έδωσαν τέλος στην καριέρα του ηθοποιού.

Ακολούθησε μία ακόμα μεγάλη επιτυχία για το Netflix, με το Orange is the New Black, το οποίο έκανε πρεμιέρα μερικούς μήνες αργότερα. Οι άλλες υπηρεσίες streaming αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Τεντ Σαράντος, παράγοντας το δικό τους περιεχόμενο. Και το 2018, το Icarus έγινε η πρώτη παραγωγή του Netflix που κέρδισε βραβείο Όσκαρ.

Με την έκρηξη της συνδρομητικής του βάσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας (απέκτησε τουλάχιστον 36 εκατ. νέους συνδρομητές το 2020 και άλλους 18,2 εκατ. το 2021), το Netflix έχει σήμερα 222 εκατ. συνδρομητές σε όλο τον κόσμο.

Ο ελληνικής καταγωγής Βασιλιάς του Χόλιγουντ

Ο Τεντ Σαράντος γεννήθηκε στο Φοίνιξ της Αριζόνα το 1964 και παρότι δεν μιλά ελληνικά, διαθέτει ελληνικές ρίζες, αφού ο παππούς του άφησε κάποτε πίσω του τη Σάμο, για να πάει μετανάστης στην Αμερική.

«Ξέρετε, το Σαράντος είναι πολύ συνηθισμένο επίθετο στο νησί και ο παππούς μου αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει», είχε πει ο Ελληνοαμερικανός μάνατζερ σε κάποια συνέντευξή του, εξηγώντας την ιστορία πίσω από το όνομά του.

Γιος ενός ηλεκτρολόγου και μιας νοικοκυράς, ο Σαράντος μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου η τηλεόραση έπαιζε όλη μέρα, καθώς η μητέρα του προσπαθούσε να κρατήσει τα πέντε παιδιά της μακριά από τα πόδια της. Οι γονείς του μετά βίας κάλυπτα τα έξοδα του μήνα και όταν οι λογαριασμοί έμεναν απλήρωτοι, το σπίτι τους βρισκόταν άλλοτε χωρίς ρεύμα και άλλοτε χωρίς τηλέφωνο. «Αλλά η καλωδιακή τηλεόραση ήταν το τελευταίο που κοβόταν», θυμάται.

Κάπως έτσι, βρισκόταν να ξενυχτά κάθε βράδυ βλέποντας σε επανάληψη επεισόδια από τις κλασικές κωμωδίες της αμερικανικής τηλεόρασης. Τα χρόνια εκείνα ονειρευόταν να γίνει δημοσιογράφος και είχε αναλάβει την αρχισυνταξία της εφημερίδας του σχολείου και αργότερα του πανεπιστημίου του. Όμως, πολύ σύντομα διαπίστωσε ότι δεν ήταν γεννημένος για αυτό.

Βρέθηκε να δουλεύει σε ένα βίντεο κλαμπ, όπου περνούσε όλη την ημέρα βλέποντας ταινίες. Εκείνη την εποχή απέκτησε μία εγκυκλοπαιδική γνώση γύρω από τον κινηματογράφο, αλλά και μία μοναδική ικανότητα να προτείνει στον καθένα ακριβώς τις ταινίες που θα του αρέσουν. «Ανθρώπινος αλγόριθμος», είναι ο τρόπος με τον οποίο τον περιγράφουν συχνά οι δημοσιογράφοι. «Ήταν σαν να πήγα σε σχολή κινηματογράφου», θα έλεγε αργότερα.

Το 2000 πήρε μεταγραφή στη Netflix. Ο Reed Hastings είχε ιδρύσει την εταιρεία για να ενοικιάζει DVD μέσω ταχυδρομείου, όμως στο μυαλό του είχε ήδη φυτευτεί η ιδέα του online streaming. Όταν περιέγραψε στον Σαράντος το όραμά του, θα πρέπει να ακουγόταν σαν τρελός. Άλλωστε, ήταν η εποχή που το ίντερνετ ήταν ακόμα τόσο αργό ώστε οποιαδήποτε σκέψη για παρακολούθηση ταινιών online έμοιαζε ουτοπική. Όμως ο Σαράντος πείστηκε και έκανε το βήμα για να γίνει ο ισχυρότερος άνδρας στην παγκόσμια βιομηχανία της show business.

Αυτό, όμως, ήταν κάτι που δεν γνώριζαν οι Σαμιώτες, όταν ο Σαράντος επιχείρησε να εξερευνήσει το νησί των προγόνων του. Κάποια στιγμή, θέλοντας να ανακαλύψει τις ρίζες του, ακολούθησε τις οδηγίες που του είχε δώσει ο πατέρας του: «Μπαίνεις μέσα στο λιμάνι, στρίβεις αριστερά, κοιτάζεις ψηλά στο λόφο. Υπάρχει ένα κίτρινο σπίτι με κατσίκες στην αυλή». Όμως η συνέχεια δεν ήταν αυτή που περίμενε. «Τα παιδιά μου ήταν ενθουσιασμένα που θα γνώριζαν την οικογένειά τους. Χτυπάμε την πόρτα, αλλά εκείνοι δεν μιλούν αγγλικά και εγώ δεν μιλάω ελληνικά. Έτσι προσπαθώ να τους εξηγήσω ποιος είμαι, όταν τελικά μας κλείνουν την πόρτα στα μούτρα».

Χρειάστηκε να επιστρέψει στο ξενοδοχείο και να ζητήσει από τον διευθυντή να του γράψει ένα γράμμα στα ελληνικά. «Τους το έδωσα, και πέντε λεπτά μετά τρώγαμε και πίναμε όλοι μαζί», έχει πει σε κάποια συνέντευξή του.

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Πηγή: moneyreview

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις