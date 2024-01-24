Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα τη Μαδρίτη, ανακοίνωσε σήμερα πως αλλάζει όνομα και γίνεται ΟΗΕ Τουρισμός ώστε να καταστήσει πιο ορατή τη σύνδεσή του με τα Ηνωμένα Έθνη και να αναγνωρίζεται καλύτερα από το ευρύ κοινό.

Αυτή η νέα ονομασία, η οποία αποκαλύφθηκε με την ευκαιρία της έναρξης της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Fitur, που πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή στη Μαδρίτη, συνοδεύεται από ένα νέο λογότυπο, το οποίο αναπαριστά μια ανθρώπινη φιγούρα σε κίνηση, και από ένα νέο σλόγκαν: «να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά».

Επιτρέπει στην υπηρεσία «να απομακρυνθεί από ακρωνύμια» όπως WTO ή OMT (σ.σ.: τα ακρωνύμια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στα αγγλικά και τα γαλλικά αντιστοίχως) και να κάνει την εικόνα του «περισσότερο προσβάσιμη» για τον πληθυσμό, διαβεβαιώνει σε ανακοίνωσή του ο θεσμός, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1974 για να αναπτύξει και να προωθήσει τον τουρισμό στον κόσμο.

Ο θεσμός αυτός του ΟΗΕ, τον οποίο διευθύνει από το 2018 ο Γεωργιανός Ζουράμπ Πολολικασβίλι, συνασπίζει 160 κράτη μέλη και διαθέτει περιφερειακά γραφεία στην Ιαπωνία, τη Σαουδική Αραβία, τη Βραζιλία και το Μαρόκο, επιπλέον της έδρας του στην ισπανική πρωτεύουσα.

Δημοσιοποιεί τακτικά εκτιμήσεις και προβλέψεις για την τουριστική κίνηση κατά περιφέρειες και κατά χώρα.

Σύμφωνα με το τελευταίο βαρόμετρό του, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, 1,3 δισεκ. τουρίστες ταξίδεψαν πέρυσι στο εξωτερικό, δηλαδή 88% του επιπέδου του 2019, τελευταίου έτους πριν από την πανδημία της Covid-19,.

Οι εισπράξεις από το διεθνή τουρισμό έφθασαν, από την πλευρά τους, το 1,4 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

