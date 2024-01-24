Λιβυκή αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Βηρυτό αυτή την εβδομάδα επιδιώκοντας την επανέναρξη συνομιλιών σχετικά με την τύχη ενός Λιβανέζου κληρικού που αγνοείται στη Λιβύη εδώ και δεκαετίες και την απελευθέρωση του γιου του Μουαμάρ Καντάφι που κρατείται στον Λίβανο εδώ και χρόνια.

Οι συνομιλίες στοχεύουν στην εκ νέου ενεργοποίηση μιας αδρανούς συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου και Λιβύης από το 2014, βάσει της οποίας οι δύο χώρες συνεργάζονταν στην έρευνα για την εξαφάνιση του σιίτη κληρικού Μούσα αλ-Σαντρ το 1978.

Η τύχη του κληρικού παραμένει ένα μακροχρόνιο επίπονο ζήτημα στον Λίβανο. Η οικογένεια του κληρικού πιστεύει ότι μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός σε φυλακή της Λιβύης, αν και οι περισσότεροι Λιβανέζοι θεωρούν ότι ο αλ Σαντρ, ο οποίος θα ήταν 94 ετών τώρα, είναι νεκρός.

Ο γιος του Μουαμάρ Καντάφι, Χάνιμπαλ Καντάφι, κρατείται στον Λίβανο από το 2015, μετά την απαγωγή του από τη γειτονική Συρία, όπου ζούσε ως πολιτικός πρόσφυγας. Τον απήγαγαν Λιβανέζοι ακτιβιστές ζητώντας πληροφορίες για την τύχη του αλ Σαντρ.

Οι αρχές του Λιβάνου τον απελευθέρωσαν από τους απαγωγείς, αλλά στη συνέχεια τον φυλάκισαν, κατηγορώντας τον ότι απέκρυψε πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση του αλ Σαντρ.

Ο Χάνιμπαλ Καντάφι – ο οποίος ήταν δύο ετών την εποχή της εξαφάνισης του Σαντρ – δηλώνει θύμα αδικίας και υποστηρίζει ότι κατηγορείται για κάτι που ο ίδιος δεν έχει κάνει.

Σύμφωνα με δικηγόρο που γνωρίζει την υπόθεση είπε ότι η αντιπροσωπεία έφυγε από τη Βηρυτό αφού πέρασε αρκετές ημέρες στον Λίβανο, όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Δικαιοσύνης και έναν δικαστή επικεφαλής μιας επιτροπής που ερευνά την εξαφάνιση του αλ Σαντρ.

Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως «θετικές», αλλά δεν διευκρίνισε ή είπε εάν πέτυχαν αποτελέσματα. Η αντιπροσωπεία αναμένεται να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα, είπε και πρόσθεσε ότι οι αρχές του Λιβάνου και της Λιβύης αντιμετωπίζουν τις δύο υποθέσεις ως ξεχωριστές. Είπε ότι «δεν υπάρχει συμφωνία» μέχρι στιγμής για την απελευθέρωση του Καντάφι.





