Οπτικό υλικό από κρυφή κάμερα, που φαίνεται να δείχνει την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας να δέχεται ως δώρο μια τσάντα μάρκας Dior, έχει προκαλέσει αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γιόλ και σε μέλη του κόμματός του με πιθανές επιπτώσεις για την προσπάθειά τους να επιδιώξουν εκ νέου την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές του Απριλίου.

Κάποια μέλη του συντηρητικού Κόμματος της Λαϊκής Ισχύος (PPP) έχουν καλέσει τον πρόεδρο και τη σύζυγό του, την Κιμ Κεόν Χι, να ζητήσουν συγγνώμη για το περιστατικό, το οποίο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ονόμασαν "Σκάνδαλο της τσάντας Dior" και να παραδεχτούν ότι ήταν τουλάχιστον ανάρμοστο που η Πρώτη Κυρία δέχτηκε την τσάντα ελπίζοντας ότι το θέμα θα ξεχαστεί.

Το γραφείο, πάντως, του Γιουν απάντησε ότι δεν έχει πληροφορίες για δημοσιοποίηση.

Επιλέγοντας να παραμείνει σιωπηλός και πιέζοντας τον αρχηγό του κόμματός του το σαββατοκύριακο να παραιτηθεί εξαιτίας της διαφωνίας σχετικά με τη στάση ορισμένων μελών του κόμματος, ο Γιουν κινδυνεύει να δημιουργήσει αφορμή για διένεξη που θα μπορούσε να κοστίσει στο κόμμα τις εκλογές της 10ης Απριλίου, υποστηρίζουν αναλυτές.

"Πρόκειται για πολιτική βόμβα. Οι κίνδυνοι για την Κιμ Κεόν θα αυξηθούν", εκτιμά ο Ρι Γιονγκ-χουν, πολιτικός αναλυτής.

Ο Γιουν κέρδισε οριακά τις εκλογές το 2022, αλλά το PPP είναι μειοψηφία στο κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από το αντίπαλο Δημοκρατικό Κόμμα.

Οι αναλυτές λένε ότι, όταν η Κιμ, ως σύζυγος κυβερνητικού αξιωματούχου, δέχτηκε την τσάντα αξίας περίπου 2.000 ευρώ, πιθανόν να παραβίασε νόμο κατά της δωροδοκίας.

Οι υποστηρικτές του προέδρου λένε ότι η Κιμ είναι θύμα ενός παράνομου σχεδίου παγίδευσής της στο πλαίσιο συκοφαντικής εκστρατείας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας τον Νοέμβριο όταν ένα κανάλι στο YouTube πρόβαλε ένα βίντεο κλιπ που είχε καταγραφεί από έναν Αμερικανοκορεάτη πάστορα με κρυφή κάμερα την ώρα που ο ίδιος επισκεπτόταν την Κιμ και της δώριζε την τσάντα.

Ο πάστορας, ο αιδεσιμότατος Έιμπραχαμ Κόι, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε θρησκευτικές ανταλλαγές με τη Βόρεια Κορέα, είπε ότι αρχικά επεδίωξε συνάντηση με την Κιμ από την ανησυχία του για την σκληρή πολιτική που ακολουθεί ο Γιουν ως προς την Βόρεια Κορέα.

Επιπλέον ο Κόι είπε ότι ενώ η Κιμ ήταν οικογενειακή του γνωστή, η αντίδρασή της στις συνομιλίες τους για πιθανά πολυτελή δώρα--περιλαμβανομένων καλλυντικών Chanel που, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, της δώρισε κατά την πρώτη τους συνάντηση--τον έκανε να πιστεύει ότι τέτοιου είδους δώρα ήταν ο μοναδικός τρόπος για να την κάνει να τον ακούσει.

"Θα μπορούσατε να πείτε ότι ήταν σαν ένα πάσο εισόδου, ένα εισιτήριο για συνάντηση (με την Κιμ)", είπε ο Κόι στο Reuters σε συνέντευξή του χθες, Τρίτη.

Το γραφείο του Γιουν απάντησε ότι δεν έχει πληροφορίες να παραθέσει, όταν ερωτήθηκε για τους ισχυρισμούς του Κόι.

Ένας μη κατονομαζόμενος προεδρικός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap ότι ο Κόι προσέγγισε σκοπίμως την Κιμ με πρόθεση να την βιντεοσκοπήσει παράνομα χρησιμοποιώντας τις οικογενειακές του διασυνδέσεις και ότι τα δώρα προς το προεδρικό ζεύγος φυλάσσονται ως ιδιοκτησία της κυβέρνησης.

Έπειτα από μια πρώτη συνάντηση ο Κόι είπε ότι ενδιαφέρθηκε για τον ρόλο της Κιμ στην κυβέρνηση και ότι συνεργάστηκε με έναν δημοσιογράφο στο κανάλι του YouTube, το οποίο προβάλλει ειδήσεις και σχόλια για την αριστερά, για να την βιντεοσκοπήσει την ώρα που αποδεχόταν την ακριβή τσάντα κατά τη δεύτερη επίσκεψή του.

"Ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα έπρεπε τότε να πει, 'Αιδεσιμότατε, δεν μπορώ να σας δεχτώ αν κάνετε αυτό'. Αλλά η Πρώτη Κυρία μου διέθεσε χρόνο", είπε ο Κόι.

Εξάλλου το όνομα της Κιμ έχει εμπλακεί σε κατηγορίες για χειραγώγηση μετοχών πριν από περίπου 12 χρόνια, μια υπόθεση για την οποία η ελεγχόμενη από την αντιπολίτευση βουλή ψήφισε τον περασμένο μήνα υπέρ του διορισμού ειδικού εισαγγελέα για να την διερευνήσει.

Το PPP αντιτέθηκε στο νομοσχέδιο χαρακτηρίζοντάς το ένα σχέδιο του Δημοκρατικού Κόμματος για να εμποδίσει έρευνα για τον ηγέτη του, τον Λι Τζάε-μιούνγκ, και τις κατηγορίες εις βάρος του για διαφθορά, τις οποίες εκείνος αρνείται. Ο Γιουν είχε ασκήσει βέτο επί του νομοσχεδίου ως πολιτικά υποκινούμενο.

Το 2021, η Κιμ ζήτησε δημοσίως συγγνώμη έπειτα από μήνες κατηγοριών που αντιμετώπιζε για πλαστό επαγγελματικό ιστορικό και για λογοκλοπή στην διδακτορική της διατριβή, οι οποίες επισκίασαν την προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία του Γιουν.

''ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ"

Ορισμένα μέλη του PPP έχουν υποστηρίξει ότι οι επικρίσεις των πολιτών επικεντρώνονται στην Κιμ και όχι στην κρυφή κάμερα αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία ότι το ζήτημα προκαλεί κακή εντύπωση στους ψηφοφόρους.

Την περασμένη εβδομάδα κορυφώθηκε η ένταση ανάμεσα στο γραφείο του Γιουν και στο κόμμα του, όταν ένα μέλος της ηγεσίας του, ο Κιμ Κιούνγκ-γιούλ, παρομοίασε την κατάσταση με την περίπτωση της Μαρίας Αντουανέτας, της τελευταίας βασίλισσας της Γαλλίας πριν από την Γαλλική Επανάσταση, γνωστής για την υπερβολή της.

Ρεπορτάζ τοπικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Γιουν είναι έξαλλος και θέλει να καρατομήσει τον ηγέτη του κόμματος, τον Χαν Ντονγκ-χουν, γεγονός που σηματοδοτεί, αν μη τι άλλο, μια παροδική ρήξη ανάμεσα στον πρόεδρο και σε έναν αξιωματούχο, ο οποίος θεωρείται ευρέως προστατευόμενος του πρώτου και στενός συνεργάτης του.

Σε μια δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα από το καλωδιακό ειδησεογραφικό δίκτυο YTN φαίνεται ότι 69% απάντησαν πως ο Γιουν θα πρέπει να εξηγήσει τη θέση του σχετικά με τη διένεξη που προκλήθηκε για την Πρώτη Κυρία.

Μια άλλη δημοσκόπηση του οικονομικού εντύπου News Tomato έδειξε τον Δεκέμβριο ότι 53% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως η Κιμ ενήργησε ανάρμοστα, ενώ 27% ότι έπεσε σε μια παγίδα που είχε στόχο να την εκθέσει.

"Το ευρύ κοινό νομίζει 'Οκ, μπορεί να είναι παγίδα, αλλά γιατί δέχτηκε την τσάντα έτσι κι αλλιώς;", εκτιμά η Σιν Γιουλ, μια καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Μιονγκτζί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

