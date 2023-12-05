Ο όμιλος CBC/Radio-Canada καταργεί 600 θέσεις απασχόλησης

Ο καναδικός δημόσιος οπτικοακουστικός όμιλος CBC/Radio-Canada επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι καταργεί 600 θέσεις εργασίας, δηλαδή μειώνει τον αριθμό των εργαζομένων του κατά 10%, εξαιτίας της «μείωσης των τηλεοπτικών διαφημιστικών εσόδων και του άγριου ανταγωνισμού γιγάντων της πληροφορικής».

Οι πρώτες απολύσεις αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, όμως «η πλειονότητά τους» θα προχωρήσει «τους προσεχείς 12 μήνες», πρόσθεσε ο δημόσιος φορέας σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Οι 250 απολύσεις θα γίνουν στο CBC, το αγγλόφωνο δίκτυο του ομίλου, και ισάριθμες στο Radio-Canada, το γαλλόφωνο τμήμα του· οι υπόλοιπες θα πλήξουν το τεχνικό τμήμα και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Ακόμη, ο όμιλος ανέφερε πως «σχεδόν 200 θέσεις επί του παρόντος κενές» θα καταργηθούν.

«Ο CBC/Radio-Canada δεν έχει ανοσία στην αναταραχή που υφίσταται η καναδική βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης», δήλωσε η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου, η Κάθριν Τέιτ, κρίνοντας πως μπροστά στις πιέσεις που δέχεται ο όμιλος δεν έχει «την απαραίτητη ευελιξία για να συνεχίσει χωρίς μειώσεις».

«Οι πιέσεις αυτές εκπορεύονται από τους ίδιους δομικούς παράγοντες που πλήττουν το σύνολο των καναδικών ΜΜΕ, κυρίως την αύξηση του κόστους παραγωγής, τη μείωση των τηλεοπτικών διαφημιστικών εσόδων και τον άγριο ανταγωνισμό των γιγάντων της πληροφορικής», πρόσθεσε.

Ο CBC/Radio-Canada σκοπεύει επίσης να μειώσει τη δαπάνη του για την παραγωγή και την αγορά προγράμματος, ώστε να μπορέσει να εξοικονομήσει συνολικά 125 εκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2024/2025.

Πρόκειται για «μαύρη μέρα» για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό όμιλο και για την πρόσβαση στην ενημέρωση, σχολίασε το συνδικάτο εργαζομένων στο Radio-Canada σε ανακοίνωσή του.

Πολλά καναδικά ΜΜΕ βρίσκονται το τρέχον διάστημα σε δεινή οικονομική κατάσταση· ο δημόσιος όμιλος δεν είναι ο πρώτος που ανακοινώνει απολύσεις.

Στις αρχές Νοεμβρίου, πάνω από 500 εργαζόμενοι του ομίλου TVA απολύθηκαν, με άλλα λόγια το προσωπικό του μειώθηκε κατά περίπου το ένα τρίτο.

Ο όμιλος CBC/Radio-Canada δεν είχε γνωρίσει τέτοιες περικοπές αφότου ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό το 2015.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

