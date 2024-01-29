Βραζιλία: 7 νεκροί στη συντριβή μικρού αεροσκάφους

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή όταν το μικρό αεροσκάφος με το οποίο ταξίδευαν συνετρίβη σε αγροτική περιοχή της βραζιλιάνικης πολιτείας Μίνας Ζεράις, στο νοτιοανατολικό τμήμα της γιγαντιαίας χώρας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος, που είχε αναχωρήσει από την Καμπίνας στη Σαν Πάουλου, συνετρίβη αφού κομματιάστηκε εν μέσω πτήσης περί τις 10:30 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 15:30 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ιταπέβα, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο το πυροσβεστικό σώμα της Μίνας Ζεράις.

«Επτά άνθρωποι (που επέβαιναν στο αεροπλάνο) βρέθηκαν νεκροί», σύμφωνα με την πυροσβεστική, που αρχικά ανέφερε πως είχαν εντοπιστεί τρία πτώματα στα συντρίμμια.

Κάτοικοι τράβηξαν οπτικό υλικό που εικονίζει το κουφάρι του αεροπλάνου λίγη μετά την πτώση του σε λόφο καλυμμένο από δέντρα και άλλη βλάστηση, που κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε ΜΜΕ.

Χθες το πρωί στην περιοχή όπου έγινε το δυστύχημα είχαν σημειωθεί ισχυρές βροχοπτώσεις.

Επιτόπου εργάζονται για να μπορέσουν να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος ειδικοί της αστυνομίας και προσωπικό του κέντρου έρευνας και πρόληψης αεροναυτικών δυστυχημάτων (CENIPA).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

