BILD: Το κόμμα του Ερντογάν ιδρύει γερμανικό παρακλάδι, με στόχο την συμμετοχή στις ευρωεκλογές

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ιδρύει κόμμα - παρακλάδι του ΑΚΡ στη Γερμανία, με στόχο την συμμετοχή στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας BILD. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας ήδη αντιδρά.

Όπως αναφέρει η BILD, το κόμμα θα ονομάζεται DAVA («Δημοκρατική Συμμαχία για την Πολυμορφία και την Αφύπνιση») και είναι ήδη γνωστοί οι τέσσερις κορυφαίοι υποψήφιοί του: Ο γιατρός από το Αμβούργο Μουσταφά Γιολντάς, ο οποίος έχει καταγραφεί από το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών ως υποστηρικτής της Χαμάς και των συνδεδεμένων μαζί της οργανώσεων, ο επίσης γιατρός Αλί Ιχσάν Ουνλού από την Κάτω Σαξονία, μέλος της τοπικής οργάνωσης DITIB, η οποία τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο της τουρκικής υπηρεσίας Θρησκευτικών Υποθέσεων, ο δικηγόρος Φατίχ Ζινγκάλ από την Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, πρώην μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), από το οποίο έφυγε προκειμένου να ασχοληθεί με την προβολή του ΑΚΡ στην Ευρώπη και ο αυτοαποκαλούμενος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ταϊφίκ Εζτζάν, ο οποίος θα είναι πιθανότατα και ο αρχηγός του DAVA.

Σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος την οποία επικαλείται η γερμανική εφημερίδα, το DAVA απαιτεί τα άτομα με ξένη καταγωγή να αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα, επισημαίνοντας ότι πολύ συχνά, «όταν αναζητούν διαμερίσματα ή εργασία, αλλά και σε πολλές καθημερινές καταστάσεις, όπως η επικοινωνία με τις αρχές, αισθάνονται ότι δεν γίνονται δεκτοί ως πλήρη μέλη της ευρωπαϊκής κοινωνίας».

Το κόμμα θέτει επίσης ως στόχο την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και των προβλημάτων της τρίτης ηλικίας ζητώντας επιπλέον κοινωνικά επιδόματα και ζητά «μια ρεαλιστική και χωρίς ιδεολογία πολιτική για τους πρόσφυγες».

Πρώτος αντέδρασε ο τουρκικής καταγωγής και σταθερός επικριτής του Ταγίπ Ερντογάν, ομοσπονδιακός υπουργός Αγροτικής Οικονομίας Τζεμ Έτσντεμιρ (Πράσινοι), σχολιάζοντας στην πλατφόρμα «Χ»: «Ένα παρακλάδι του Ερντογάν, το οποίο θα είναι υποψήφιο στις εκλογές εδώ είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε». Από την πλευρά του SPD, η συμπρόεδρος Σάσκια Έσκεν δήλωσε στην τηλεόραση της WELT ότι «είναι σημαντικό να καταστήσουμε σαφές στους τουρκικής καταγωγής συμπολίτες μας ότι η Γερμανία είναι ενωμένη, ότι είμαστε ένας λαός και ότι δεν θα επιτρέψουμε να πλησιάσουν την εξουσία δυνάμεις όπως αυτά τα ακροδεξιά δίκτυα που θέλουν να απελάσουν μετανάστες, αλλά ούτε και να παίξουν εδώ κάποιον ρόλο οι διχαστικές τάσεις ενός Ταγίπ Ερντογάν». Ο αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν προειδοποίησε με ανάρτησή του στο «Χ» ότι «κάτι τέτοιο θα ήταν ένα ακόμη ακραίο κόμμα στη χώρα μας», ενώ ο αρμόδιος του CDU για θέματα εσωτερικής πολιτικής Κρίστοφ ντε Βρίες δήλωσε στην κυριακάτικη BILD ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πάρει ελαφρά την υπόθεση ίδρυσης ενός τέτοιου κόμματος». Είναι επείγον οι υπηρεσίες ασφαλείας να παρακολουθούν στενά όλες τις δραστηριότητες αυτού του κόμματος και τις διασυνδέσεις του με την τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να παρέμβουν, εάν η 'Αγκυρα ασκήσει άμεση επιρροή.

Οι λίστες με τους υποψηφίους για τις ευρωεκλογές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί έως τις 18 Μαρτίου. Στις ευρωεκλογές δεν υπάρχει το όριο του 5%, όπως ισχύει στο εσωτερικό της Γερμανίας, αλλά ούτως ή άλλως, όπως επισημαίνει η BILD ένα τέτοιο κόμμα θα μπορούσε να απευθυνθεί σε μια δεξαμενή περίπου 5 εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Σήμερα στη Γερμανία ζουν 2,5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι με δικαίωμα ψήφου, ενώ, όταν αλλάξει ο νόμος περί ιθαγένειας, τον ερχόμενο Απρίλιο, θα προστεθούν περίπου άλλοι τόσοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.