Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών «βάπτισε» τη 2α Απρίλιου ως «Ημέρα της Απελευθέρωσης». Αντιθέτως οικονομολόγοι, πολιτικοί αναλυτές, δημοσιογράφοι αλλά και πολίτες τη βάπτισαν ως την «Ημέρα των Δασμών».

Από τον Κήπο των Ρόδων στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή σαρωτικών αμοιβαίων δασμών σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανατρέποντας το παγκόσμιο οικονομικό καθεστώς των τελευταίων δεκαετιών και, κατά συνέπεια, δημιουργώντας ένα νέο τοπίο στην παγκόσμια οικονομία.

Το σχέδιο Τραμπ καθιερώνει έναν βασικό, καθολικό δασμό ύψους 10% από τις 5 Απριλίου σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ από τις 9 Απριλίου θα τεθούν σε ισχύ δασμοί με υψηλότερους συντελεστές στα αγαθά από χώρες που κατά τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν «τους χειρότερους παραβάτες», όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα ή ακόμη και το Βιετνάμ. Την ίδια στιγμή, από σήμερα τίθενται σε ισχύ δασμοί 25% σε όλα τα αυτοκίνητα ξένης κατασκευής.

«Αυτή είναι η διακήρυξη της οικονομικής μας ανεξαρτησίας» τόνισε σχετικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, για να συμπληρώσει πως η χώρα του «λεηλατήθηκε από φίλους και εχθρούς».

Όπως είπε, «επιτέλους προτάσσουμε την Αμερική» και, επισημαίνοντας πως «αυτή είναι μία ιστορική ημέρα», εξήγησε πως «αμοιβαίοι δασμοί» σημαίνει πως «ό,τι κάνουν σε εμάς, κάνουμε κι εμείς σε αυτούς».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με δασμούς ύψους 20%, ενώ η Κίνα θα χρεωθεί με δασμούς της τάξης του 34%. Ανάμεσα στις χώρες με τους υψηλότερους δασμολογικούς συντελεστές - εκτός από μικρές χώρες που πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα όπως η Καμπότζη που χρεώνεται με 49% ή το Λεσότο με 50% και το Βιετνάμ με 49% - είναι και η Ινδία της οποίας τα προϊόντα θα υπόκεινται πλέον σε δασμούς 26% αλλά και η Ιαπωνία με δασμούς ύψους 24%.

Αναλυτικά, επέβαλε εκτεταμένους αντισταθμιστικούς δασμούς:

20% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση

26% στις εισαγωγές από την Ινδία

25% στις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα

24% στις εισαγωγές από την Ιαπωνία

32% στις εισαγωγές από την Ταϊβάν

10% στις εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο

46% στις εισαγωγές από το Βιετνάμ

31% στις εισαγωγές από την Ελβετία

49% στις εισαγωγές από την Καμπότζη

32% στις εισαγωγές από την Ινδονησία

34% στις εισαγωγές από την Κίνα

36% στις εισαγωγές από την Ταϊλάνδη

24% στις εισαγωγές από τη Μαλαισία

30% στις εισαγωγές από τη Νότια Αφρική

10% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία

37% στις εισαγωγές από το Μπαγκλαντές

10% στις εισαγωγές από τη Σιγκαπούρη

17% στις εισαγωγές από το Ισραήλ

17% στις εισαγωγές από τις Φιλιππίνες

10% στις εισαγωγές από τη Χιλή

10% στις εισαγωγές από την Αυστραλία

29% στις εισαγωγές από το Πακιστάν

10% στις εισαγωγές από την Τουρκία

44% στις εισαγωγές από τη Σρι Λάνκα

10% στις εισαγωγές από την Κολομβία

Ο πρόεδρος Τραμπ αναγνώρισε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν αντιδράσεις από «υπέρμαχους της παγκοσμιοποίησης» και από τα «ειδικά συμφέροντα» καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν πιστοί στο ένστικτό τους. «Μην ξεχνάτε ποτέ» είπε «κάθε πρόβλεψη που οι αντίπαλοί μας έχουν κάνει για το εμπόριο τα τελευταία 30 χρόνια έχει αποδειχθεί τελείως λανθασμένη».

Oι οικονομολόγοι όμως προειδοποιούν πως αυτοί οι σαρωτικοί δασμοί θα επιβαρύνουν τους Αμερικανούς καταναλωτές, θα ανεβάσουν τις τιμές και θα απειλήσουν την παγκόσμια οικονομία με ύφεση.

Ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Οικονομικού Ταμείου, Κεν Ρόγκοφ, προέβλεψε δε πως οι πιθανότητες οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, να οδηγηθούν σε ύφεση αυξάνουν κατά 50% μετά τις σχετικές ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο BBC, ο Ντόναλντ Τραμπ «μόλις έριξε μία πυρηνική βόμβα στο παγκόσμιο σύστημα εμπορίου».

Ωστόσο, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ δει το στοίχημα που έβαλε να του βγαίνει, τότε κανείς θα μπορούσε να πει ότι κατάφερε να μετασχηματίσει την παγκόσμια οικονομική τάξη που οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά βοήθησαν να οικοδομηθεί μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για τον ίδιο πάντως, όπως τόνισε ολοκληρώνοντας την ομιλία του, η χθεσινή ημέρα θα είναι μία ημέρα την οποία ο ίδιος ο κόσμος θα ήθελε να θυμάται, λεγοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ «είχε δίκιο».

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς αντιδράσεις χτυπούν την πόρτα του Λευκού Οίκου. Όσο τα κινεζικά Μέσα Ενημέρωσης κάνουν λόγο για «εκβιασμό δασμών», το Πεκίνο μέσω του υπουργείου Εμπορίου ζητεί από τη μία να ανακληθούν οι μονομερείς, όπως τους χαρακτηρίζει, δασμοί και από την άλλη να δεσμεύεται θα απαντήσει με αντίμετρα.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, κάνοντας λόγο σήμερα νωρίς το πρωί «για ένα χτύπημα κατά της παγκόσμιας οικονομίας» τόνιζε χαρακτηριστικά πως «εάν τα βάλεις με έναν από εμάς», εννοώντας την ΕΕ, «τα βάζεις με όλους μας».

Μέχρι στιγμής, το Ηνωμένο Βασίλειο με 10% δασμούς από τον Τραμπ διατηρεί μία περισσότερο μετριοπαθή στάση και όπως είπε ο Βρετανός υπουργός Εμπορίου, Τζόναθαν Ρέινολντς, δεν σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα σε ανταπόδοσή τους.

Άμεση, ωστόσο, ήταν η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία διατηρεί άριστες σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Η κ. Μελόνι χαρακτήρισε τους αμερικανικούς δασμούς «μέτρο λανθασμένο» σημειώνοντας ότι «δεν συμφέρει καμιά από τις δύο πλευρές».

Παράλληλα, η σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλία, νωρίς σήμερα τα ξημερώματα, έκανε λόγο για δασμούς «δίχως λογική».

Από την πλευρά του, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε τις χώρες να μην απαντήσουν στους δασμούς με δασμούς. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «συμβουλή μου είναι να μην ανταποδώσετε τους δασμούς».

