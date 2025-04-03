Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ανακοινώνοντας χθες Τετάρτη νέους δασμούς, ξεκινώντας από το επίπεδο του 10% και επιβάλλοντας υψηλότερους σε ορισμένους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Ο εμπορικός πόλεμος, που αναμένεται να έχει συνέχεια με τα αντίμετρα που πιθανόν θα ανακοινώσουν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ, προεξοφλείται πως θα οδηγήσει σε αύξηση τιμών παγκοσμίως.

Από τη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, όπου κάνει επίσημη επίσκεψη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε διάγγελμα, προειδοποιώντας σε δραματικό τόνο για τις συνέπειες που θα έχουν οι δασμοί στην παγκόσμια οικονομία, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.

Για την κυρία φον ντερ Λάιεν, «η ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ για καθολικούς δασμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία. Λυπάμαι βαθύτατα για την επιλογή αυτή. Ας είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά τις τεράστιες συνέπειες. Η παγκόσμια οικονομία θα υποφέρει πάρα πολύ. Η αβεβαιότητα θα διογκωθεί και θα πυροδοτήσει άνοδο περαιτέρω προστατευτισμού. Οι συνέπειες θα είναι τρομερές για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Επίσης για τις πιο ευάλωτες χώρες, οι οποίες υπόκεινται τώρα σε μερικούς από τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για τις συνέπειες στην καθημερινότητα των καταναλωτών, ιδίως στις αγορές τους, στα φάρμακα, στις μεταφορές. «Οι δασμοί θα πλήξουν τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα γίνει άμεσα αισθητό. Εκατομμύρια πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερους λογαριασμούς στα καταστήματα όπου προμηθεύονται αγαθά. Τα φάρμακα θα κοστίζουν περισσότερο, όπως και οι μεταφορές. Ο πληθωρισμός θα αυξηθεί».

«Όλες οι επιχειρήσεις –μικρές και μεγάλες– θα υποφέρουν από την πρώτη μέρα. Από τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα μέχρι τη διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και την επαχθή γραφειοκρατία. Το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά την αγορά των ΗΠΑ θα αυξηθεί δραστικά».

Η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για «χάος», για «αταξία», σημειώνοντας πως παρότι συμφωνεί με τον «πρόεδρο Τραμπ για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, οι δασμοί δεν είναι η απάντηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία τάξη στην αταξία. Δεν υπάρχει σαφής πορεία μέσα από την πολυπλοκότητα και το χάος που δημιουργείται καθώς πλήττονται όλοι οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά.

«Συμφωνώ με τον πρόεδρο Τραμπ, ότι άλλοι εκμεταλλεύονται αθέμιτα τους ισχύοντες κανόνες. Και είμαι έτοιμη να στηρίξω κάθε προσπάθεια για να καταστεί το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα πιο προσαρμοσμένο στις πραγματικότητες της παγκόσμιας οικονομίας. Αλλά θέλω επίσης να είμαι σαφής: Το να καταφύγετε σε δασμούς ως το πρώτο και τελευταίο εργαλείο σας δεν θα διορθώσει» τα πράγματα, επέμεινε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισήμανε ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ενώ ταυτόχρονα η Ευρώπη θα παρουσιάσει την ανταπόδοση. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, από την αρχή, ήμασταν πάντα έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ, ώστε να αρθούν όλα τα εναπομείναντα εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο. Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε. Ολοκληρώνουμε ήδη μια πρώτη δέσμη αντιμέτρων ως ανταπόδοση στους δασμούς στον χάλυβα. Και τώρα προετοιμαζόμαστε για περαιτέρω αντίμετρα, για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα και τις επιχειρήσεις μας, εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Θα παρακολουθούμε επίσης στενά τις έμμεσες επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αυτοί οι δασμοί, διότι δεν μπορούμε να απορροφήσουμε την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ούτε θα δεχθούμε ντάμπινγκ στην αγορά μας».

«Δεν είναι πολύ αργά για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Επίτροπος Εμπορίου μας, Μάρος Σέφτσοβιτς, είναι μόνιμα απασχολημένος με τους ομολόγους του στις ΗΠΑ. Θα εργαστούμε για τη μείωση των εμποδίων, όχι για την αύξησή τους. Ας περάσουμε από την αντιπαράθεση στη διαπραγμάτευση», συμπλήρωσε.

Στη δήλωσή της, λίγα λεπτά μετά τις πέντε το πρωί, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στους Ευρωπαίους πολίτες δήλωσε ότι «οι Ευρωπαίοι αισθάνονται απογοητευμένοι από τον παλαιότερο σύμμαχό μας», επισημαίνοντας τη σημασία της ενότητας της Ευρώπης.

«Ναι, πρέπει να προετοιμαστούμε για τον αντίκτυπο που αυτό θα έχει αναπόφευκτα. Η Ευρώπη έχει όλα όσα χρειάζεται για να ξεπεράσει αυτή την καταιγίδα. Είμαστε μαζί σε αυτό. Αν τα βάζετε με έναν από εμάς, τα βάζετε με όλους μας. Γι' αυτό θα μείνουμε ενωμένοι και θα υπερασπιστούμε ο ένας τον άλλον. Η ενότητά μας είναι η δύναμή μας. Η Ευρώπη διαθέτει τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο –450 εκατομμύρια καταναλωτές– που αποτελεί το ασφαλές λιμάνι μας σε ταραγμένους καιρούς. Και η Ευρώπη θα σταθεί στο πλευρό εκείνων που επηρεάζονται άμεσα».

Μίλησε ακόμη για μέτρα που έχουν ανακοινωθεί αλλά και νέα το επόμενο διάστημα, αφού προηγηθεί στρατηγικός διάλογος για να προστατευτούν βασικοί τομείς της αγοράς. «Έχουμε ήδη ανακοινώσει νέα μέτρα για τη στήριξη των τομέων του χάλυβα και των αυτοκινήτων. Την περασμένη εβδομάδα, περιορίσαμε την ποσότητα χάλυβα που μπορεί να εισαχθεί στην Ευρώπη χωρίς δασμούς. Αυτό θα δώσει μεγαλύτερη ανάσα σε αυτές τις στρατηγικές βιομηχανίες. Τώρα θα συγκαλέσουμε επίσης στρατηγικούς διαλόγους με τον τομέα του χάλυβα, της αυτοκινητοβιομηχανίας και του φαρμάκου. Και άλλοι θα ακολουθήσουν», εξήγησε.

