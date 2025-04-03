Πρόεδρος επιτροπής Εμπορίου ΕΚ: «Ημέρα πληθωρισμού» μάλλον, παρά «ημέρα ανεξαρτησίας»

Ο πρόεδρος της επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μπερντ Λάνγκε, προειδοποίησε ότι οι νέοι τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χθες Τετάρτη θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες, ιδίως για τον μέσο πολίτη.

Ο κ. Τραμπ μπορεί να έκανε λόγο για «ημέρα απελευθέρωσης», αλλά από τη σκοπιά του μέσου πολίτη είναι μάλλον πιθανότερο να αποδειχτεί «ημέρα πληθωρισμού», σχολίασε ο κ. Λάνγκε. «Ο αντίκτυπος ενός εμπορικού πολέμου θα πλήξει κυρίως τους αμερικανούς καταναλωτές, με αυξημένα κόστη και αναποτελεσματικότητες στην παραγωγή και στις διαδικασίες», σημείωσε.

Ο γερμανός σοσιαλδημοκράτης πολιτικής χαρακτήρισε αδικαιολόγητα και δυσανάλογα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και οικονομική ύφεση, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και παγκοσμίως.

Εξέφρασε επίσης ανησυχία για τις συνέπειες στο επενδυτικό κλίμα, παραπέμποντας στην αναταραχή στις κεφαλαιαγορές. Σύμφωνα με τον κ. Λάνγκε, απαιτείται ενιαία αντίδραση από τις χώρες που πλήττονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το συντομότερο δυνατό ποια είναι τα καλύτερα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να χειριστεί τη νέα κατάσταση και να πείσει τις ΗΠΑ να διαπραγματευτούν — και πάντως να μην υποχωρήσει και να υπερασπιστεί την κυριαρχία της, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

