Η αύξηση των τιμών στα οχήματα θα πλήξει την τσέπη των Αμερικανών καταναλωτών «τόσο γρήγορα και σκληρά που ακόμη και οι πιο εύποροι πελάτες δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην αύξηση», ανέφερε στο CNN ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Πενσυλβάνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 25% σε όλα τα ξένα αυτοκίνητα, κάνοντας λόγο για «φρικτές ανισορροπίες» που έχουν επηρεάσει τη «βιομηχανική βάση» της χώρας και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Πρόκειται για μια κίνηση του Τραμπ με στόχο να επιστρέψει η Αμερική στην αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας, ωστόσο οι τοπικοί έμποροι αυτοκινήτων προειδοποιούν για την αύξηση των τιμών. Η ανακοίνωση των δασμών προκάλεσε επίσης ανησυχία στους συμμάχους που εξάγουν αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

Ο Ντέιβιντ Κέλεχερ, πρόεδρος του David Auto Group, δήλωσε ότι ένα αυτοκίνητο αξίας 30.000 δολαρίων μπορεί να αυξηθεί στα 37.500 δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι οι πελάτες του θα κληθούν να πληρώσουν 175 δολάρια περισσότερα το μήνα.

«Οι πελάτες μας ... είναι άνθρωποι της μεσαίας τάξης. Δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά αυτό το είδος της προσαύξησης», τόνισε ο Κέλεχερ στο αμερικανικό δίκτυο.



