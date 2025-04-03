JPMorgan: Οι δασμοί του Τραμπ αναμένεται να βυθίσουν την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση φέτος

Εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρήσει τους δασμούς που ανακοίνωσε, οι πρωτοφανείς εμπορικές πολιτικές του θα προκαλέσουν πιθανότατα ύφεση τόσο της αμερικανικής όσο και της παγκόσμιας οικονομίας το 2025, ανέφεραν οι αναλυτές της JPMorgan σε σημείωμά τους προς τους επενδυτές.

Όπως αναφέρει το CNN, αυτό δεν προκαλεί σοκ καθώς και πριν τις ανακοινώσεις του Τραμπ, οι αναλυτές της JPMorgan έδιναν στην αμερικανική οικονομία 40% πιθανότητες να εισέλθει σε ύφεση.

Η JPMorgan σημείωσε ότι οι δασμοί θα αυξήσουν τους φόρους των Αμερικανών κατά 660 δισ. δολάρια ετησίως, τη μεγαλύτερη αύξηση που έχουν δει τα τελευταία χρόνια, με διαφορά.

Θα προκαλέσουν επίσης εκτίναξη των τιμών, προσθέτοντας 2% στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ένα μέτρο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

«Ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό θα είναι σημαντικός», τονίζουν οι αναλυτές, σημειώνοντας πως «θεωρούμε την πλήρη εφαρμογή αυτών των πολιτικών ως ένα σημαντικό μακροοικονομικό σοκ».

Το σοκ θα επιδεινωθεί από την πτώση του καταναλωτικού και επιχειρηματικού κλίματος και από τυχόν αντίποινα που θα επιβληθούν στην Αμερική, καθώς ήδη χώρες, όπως και η ΕΕ, εξετάζουν ενδεχόμενους δασμούς στις ΗΠΑ.

«Τονίζουμε ότι εάν αυτές οι πολιτικές διατηρηθούν, θα ωθήσουν πιθανότατα την αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση φέτος», τόνισαν οι αναλυτές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.