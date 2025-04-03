«Κανένα μέρος στη γη δεν είναι ασφαλές» – Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς μέχρι και σε ακατοίκητα νησιά

Μια ομάδα άγονων, ακατοίκητων ηφαιστειακών νησιών κοντά στην Ανταρκτική, που καλύπτονται από παγετώνες και φιλοξενούν πιγκουίνους βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καθώς και εκεί επέβαλε δασμούς της τάξεως του 10%.

Το νησί Χερντ και τα νησιά ΜακΝτόναλντ, που είναι αυστραλιανό έδαφος, είναι από τα πιο απομακρυσμένα μέρη στη γη. Είναι εντελώς ακατοίκητα, με την τελευταία επίσκεψη ανθρώπων να πιστεύεται ότι έγινε πριν από σχεδόν 10 χρόνια.

Παρ' όλα αυτά, τα νησιά αυτά συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος με τις «χώρες» στις οποίες θα επιβληθούν οι νέοι εμπορικοί δασμοί. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, σχολίασε ειρωνικά πως «κανένα μέρος στη γη δεν είναι ασφαλές».

Η νήσος Χερντ και τα νησιά ΜακΝτόναλντ συγκαταλέγονται μεταξύ πολλών «εξωτερικών εδαφών» της Αυστραλίας που αναφέρονται χωριστά στον κατάλογο δασμών προς την Αυστραλία, στην οποία επιβλήθηκαν δασμοί 10% στα προϊόντα της, αναφέρει η Guardian.

Τα εξωτερικά εδάφη αποτελούν μέρος της Αυστραλίας και δεν αυτοδιοικούνται, αλλά έχουν μια μοναδική σχέση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τέτοια εδάφη που εμφανίζονται στον κατάλογο του Λευκού Οίκου είναι τα νησιά Κόκος, το νησί των Χριστουγέννων και το νησί Νόρφολκ.

Το νησί Νόρφολκ, το οποίο έχει πληθυσμό 2.188 κατοίκων και βρίσκεται 1.600 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σίδνεϊ, επιβαρύνθηκε με δασμούς 29% - 19 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από την υπόλοιπη Αυστραλία.

Δεν είναι σαφές ποια αγαθά εξάγονται από αυτές τις περιοχές.

Πηγή: skai.gr

