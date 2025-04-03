Εντοπίστηκε το λείψανο του 30ού θύματος των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες

Τα υπολείμματα ενός ακόμη θύματος των πυρκαγιών που ρήμαξαν προάστια του Λος Άντζελες τον Ιανουάριο εντοπίστηκαν χθες Τετάρτη, αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε τουλάχιστον 30 νεκρούς, σχεδόν τρεις μήνες αφότου ξέσπασαν αυτές οι φωτιές, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ομάδα ιατροδικαστών της κομητείας του Λος Άντζελες «μετέβη (...) στην Αλταντίνα», κοινότητα σε μικρή απόσταση από τη μητρόπολη, για να «εξετάσει» πιθανόν ανθρώπινα υπολείμματα που βρίσκονταν επιτόπου, η υπηρεσία τους με ανακοίνωση Τύπου.

«Τα έξι μέλη της ομάδας (...) διεξήγαγαν εξέταση και προσδιόρισαν πως επρόκειτο για ανθρώπινο λείψανο», πρόσθεσε.

Ο απολογισμός των θυμάτων έτσι «ανέρχεται πλέον σε 30 νεκρούς», συμπλήρωσε η ιατροδικαστική υπηρεσία.

Οι πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες μαίνονταν για εβδομάδες. Εξαπλώθηκαν με τρομακτική ταχύτητα εξαιτίας σφοδρών ριπαίων ανέμων, που έφθαναν ως ακόμη και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, και την εξαιρετικά ξηρή βλάστηση.

Οι φλόγες μετέτρεψαν σε αποκαΐδια ιδίως το μεγαλύτερο μέρος του προαστίου Πασίφικ Παλισέιντς, τόπο όπου ζούσαν πολλοί διάσημοι, και της πόλης Αλταντίνα.

Εξακολουθεί ακόμη να διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την τραγωδία, οι αρχές στην πολιτεία της Καλιφόρνιας συνεχίζουν ακόμη το καθάρισμα των συντριμμιών, που συχνά είναι τοξικά και επικίνδυνα, καθώς χιλιάδες κτίρια στην περιοχή έγιναν στάχτη.

Πηγή: skai.gr

