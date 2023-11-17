Ο επόμενος πρόεδρος της Ρωσίας θα πρέπει να είναι «ακριβώς όπως» ο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξή του στο φοιτητικό ειδησεογραφικό κανάλι MGIMO 360.
«Ακριβώς όπως αυτός (ο Πούτιν)», ανέφερε χαρακτηριστικά, στην κρίσιμη ερώτηση πώς θα πρέπει να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ρωσίας. Απαντώντας σε διευκρινιστική ερώτηση για το αν κάτι τέτοιο είναι δυνατό, ο Πεσκόφ παρατήρησε: «Μια διαφορετική εκδοχή, αλλά και πάλι σαν κι αυτόν».
Οι προεδρικές εκλογές της Ρωσίας θα διεξαχθούν στις 17 Μαρτίου 2024, υπενθυμίζει το TASS. Το Συμβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα λάβει επίσημη απόφαση για την ημερομηνία των εκλογών τον Δεκέμβριο του 2023, μετά την οποία τα πολιτικά κόμματα πρέπει να πραγματοποιήσουν τα προεκλογικά τους συνέδρια και να προτείνουν επίσημα υποψηφίους.
«Ο Πούτιν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για άλλη μια θητεία, αλλά δεν έχει μιλήσει ακόμη για την απόφασή του επί του θέματος» σημειώνει το ρωσικό πρακτορείο.
