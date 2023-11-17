Βίντεο – απάντηση στις αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις τους στα νοσοκομεία της πόλης της Γάζας έδωσαν την Παρασκευή οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), θέλοντας να αποδείξουν ότι αποτελούν καταφύγια τρομοκρατών της Χαμάς, ακόμα και ηγετικών στελεχών της όπως ο Γιαχία Σινουάρ.



«Οι τρομοκράτες που δρουν μέσα στα νοσοκομεία είναι ένα χάπι που δύσκολα καταπίνεται» διαμηνύουν οι IDF, παρουσιάζοντας βίντεο με όπλα που ανακάλυψαν.

Terrorists operating within hospitals can be a hard pill to swallow. Here’s some proof: pic.twitter.com/MnhQ5j2kTc November 17, 2023



«Η Χαμάς έφερε την εμπόλεμη ζώνη στα νοσοκομεία της Γάζας. Νοσοκομείο Αλ Κουντς Πόλη της Γάζας: τρομοκράτης της Χαμάς με αντιαρματικό ρουκετοβόλο. Νοσοκομείο Ραντίσι Πόλη της Γάζας: Εκρηκτικά, γιλέκα αυτοκτονίας, χειροβομβίδες, καλάσνικοφ, αντιαρματικά ρουκετοβόλα, στρατιωτικό γιλέκο μέσα σε ένα μαξιλάρι, και σε αυτό το υπόγειο βρήκαμε μια μοτοσυκλέτα. Επέστρεψαν από το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου στο νοσοκομείο Ραντίσι με ομήρους σε μοτοσικλέτα. Οι περισσότεροι κρύβονται στα νοσοκομεία».



Ο ισραηλινός στρατός φιλοξενεί και μαρτυρία τρομοκράτη της Χαμάς της 8ης Οκτωβρίου: «Ηγετικά στελέχη όπως ο Σινουάρ, αυτοί, όλοι είναι εκεί. Οι ανώτεροι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, είναι όλοι εκεί» αναφέρει.



«Η πειρατεία νοσοκομείων από τη Χαμάς για τρομοκρατία πρέπει να σταματήσει» σημειώνει ο ισραηλινός στρατός στο μήνυμά του.



Οι IDF αναφέρουν επίσης ότι στρατιώτες εντόπισαν ένα σχολείο στο οποίο κρύβονταν τρομοκράτες της Χαμάς τους οποίους εξολόθρευσαν. Κατάσχεσαν πολλά όπλα που βρέθηκαν στο σχολείο.



«Σε άλλες επιχειρήσεις, τα στρατεύματα εντόπισαν τεχνολογικό εξοπλισμό, πυρομαχικά και όπλα, συμπεριλαμβανομένων όπλων Καλάσνικοφ, εκρηκτικών μηχανισμών, εκτοξευτών χειροβομβίδων, γιλέκων, RPG και εκτοξευτών αντιαρματικών πυραύλων» σημειώνει ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

