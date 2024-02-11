Ο Νετανιάχου λέει πως αρκετοί Ισραηλινοί όμηροι είναι ζωντανοί ώστε να δικαιολογηθεί ο πόλεμος

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που μεταδόθηκε σήμερα ότι «αρκετοί» από τους 132 εναπομείναντες ομήρους που κρατούνται στη Γάζα είναι ζωντανοί ώστε να δικαιολογηθεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος του Ισραήλ στην περιοχή.

Ερωτηθείς πόσοι από τους ομήρους είναι ζωντανοί, ο Νετανιάχου είπε: «αρκετοί για να δικαιολογήσουν το είδος των προσπαθειών που καταβάλλουμε».

«Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να επιστρέψουν όλοι όσοι είναι ζωντανοί και, ειλικρινά, οι σοροί, επίσης, όσων έχουν πεθάνει», ανέφερε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή "This Week" του ABC.

Ο Νετανιάχου είπε επιπλέον πως ένας Παλαιστίνιος άμαχος έχει σκοτωθεί για κάθε μαχητή της Χαμάς που σκοτώθηκε στη Γάζα.

Οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα υπολογίζουν πως πάνω από 28.000 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στην περιοχή από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος τον Οκτώβριο.

Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές λένε πως περίπου το 70% όσων έχουν σκοτωθεί είναι γυναίκες και παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει περιγράψει το σύστημα του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας για την καταγραφή των θυμάτων ως «πολύ καλό» και οι υπηρεσίες του ΟΗΕ συχνά επικαλούνται τους απολογισμούς του για τους νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

