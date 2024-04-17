Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αν η Μόσχα είχε προειδοποιηθεί για τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ, αλλά κάλεσε όλες τις πλευρές στη Μέση Ανατολή να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Ο Πούτιν είχε καλέσει χθες όλες τις πλευρές να απόσχουν από ενέργειες που θα προκαλούσαν νέα αντιπαράθεση, η οποία, όπως προειδοποίησε, θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς σήμερα αν η Τεχεράνη, με την οποία η Μόσχα διατηρεί στενούς δεσμούς, είχε προειδοποιήσει τη Ρωσία εκ των προτέρων για τις πυραυλικές επιθέσεις του Σαββάτου στο Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα να πει επί του θέματος.

«Δεν θέλουμε καν να μιλήσουμε για την κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης. Αυτό είναι ενάντια στα συμφέροντα του Ισραήλ, του Ιράν και ολόκληρης της περιοχής», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει τις στενές, εποικοδομητικές επαφές εργασίας με το Ιράν», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Έχουμε επίσης εποικοδομητικές επαφές με το Ισραήλ».

«Διεξάγουμε διάλογο, συζητάμε για την ανάγκη αποκλιμάκωσης. Καλούμε όλες τις χώρες της περιοχής να επιδείξουν λογική αυτοσυγκράτηση».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή.

«Εάν μιλάμε για μια ‘απευθείας’ σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, δεν θα αποκαλούσα την παρούσα σύγκρουση έμμεση» δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Όταν καταστρέφεται το προξενείο μιας χώρας, δύσκολα μπορεί να ονομαστεί έμμεση σύγκρουση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

