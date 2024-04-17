Η ρωσική υπηρεσία του BBC και ο ρωσικός ιστότοπος Mediazona ανέφεραν σήμερα ότι ταυτοποίησαν πάνω από 50.000 Ρώσους στρατιώτες οι οποίοι έχουν σκοτωθεί αφότου ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Επισήμως, ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία έχουν δημοσιοποιήσει απολογισμό των απωλειών τους από την έναρξη του πολέμου, και τα δύο μέσα ενημέρωσης προειδοποιούν πως ο κατάλογός τους μπορεί να μην είναι εξαντλητικός.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επικαλέστηκε σήμερα "τον νόμο για το κρατικό απόρρητο" και το "ιδιαίτερο καθεστώς" της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία προκειμένου να δικαιολογήσει την απουσία επίσημης ενημέρωσης για τις ρωσικές στρατιωτικές απώλειες.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, το Κίεβο είχε υπολογίσει σε 31.000 τον αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν, ενώ ο ρωσικός στρατός δεν δημοσιοποιεί παρά σπάνια τις στρατιωτικές απώλειές του και τα στοιχεία αυτά σε μεγάλο βαθμό κατώτερα των πραγματικών.

Τον περασμένο Αύγουστο, οι New York Times, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, αποτιμούσαν τις ρωσικές στρατιωτικές απώλειες σε 120.000 θανάτους.

Στις 29 Ιανουαρίου φέτος, σε γραπτή απάντηση σε έναν βουλευτή, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζέιμς Χίπι υπολόγιζε από την πλευρά του τις ρωσικές απώλειες σε τουλάχιστον 350.000 νεκρούς και τραυματίες.

Η έρευνα

Ο κατάλογος, που δημοσιοποιείται σε μια κοινή έρευνα και σταματάει στις 7 Απριλίου 2024, συγκροτήθηκε από την αξιοποίηση ορισμένων πληροφοριών, όπως επίσημες ανακοινώσεις, πληροφορίες που εμφανίστηκαν στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή συγκεντρώθηκαν με επισκέψεις στους τάφους στα κοιμητήρια.

Στην έρευνά τους, το BBC και το Mediazona εξετάζουν κυρίως τι απέγιναν οι κρατούμενοι που στρατολογήθηκαν προκειμένου να πολεμήσουν στο μέτωπο, σε μια κρίσιμη συμβολή "για την επιτυχία της στρατηγικής κρέας για τα κανόνια" του ρωσικού στρατού, όπως σημειώνουν.

Δεκάδες χιλιάδες κρατούμενοι στρατολογήθηκαν στις ρωσικές φυλακές, με αντάλλαγμα υποσχέσεις για την απελευθέρωσή τους, κυρίως από την παραστρατιωτική οργάνωση Βάγκνερ (Wagner), αλλά και από τον τακτικό στρατό.

Σύμφωνα με την εξέταση ενός δείγματος πάνω από 1.000 κρατουμένων, οι μισοί από αυτούς που στρατολογήθηκαν απευθείας από τον ρωσικό στρατό σκοτώθηκαν τους δύο πρώτους μήνες μετά την αποστολή τους στο μέτωπο. Εκείνοι που στρατολογήθηκαν από τη Βάγκνερ (μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023) σκοτώθηκαν στους τρεις μήνες που ακολούθησαν τη στρατολόγησή τους.

Τα δύο μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν επίσης πως περισσότεροι από 27.300 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν τον δεύτερο χρόνο της σύγκρουσης "καταδεικνύοντας το τεράστιο ανθρώπινο κόστος των εδαφικών κερδών" που εξασφάλισε η Ρωσία, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντονέτσκ, από τον Ιανουάριο του 2023, στη διάρκεια της μάχης του Μπαχμούτ την άνοιξη του 2023 ή ακόμη κατά την ευρεία επίθεση που εξαπολύθηκε το περασμένο φθινόπωρο και θα κρατούσε τέσσερις μήνες για την κατάληψη της πόλης Αβντιίβκα.

