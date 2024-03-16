Ανείπωτη τραγωδία στη Γάζα. Στον κεντρικό τομέα του θύλακα, η οικογένεια αλ-Ταμπατίμπι γιόρταζε την πρώτη Παρασκευή του ραμαζανιού και προετοίμαζε το πρωινό γεύμα πριν από την νηστεία όταν μία βόμβα μετέτρεψε το σπίτι σε ερείπια .

Σύμφωνα με τον 19χρονο Μοχάμαντ αλ-Ταμπατίμπι, που επέζησε, 36 μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν.

«Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η θεία μου, τα αδέρφια μου», έλεγε ο νεαρός Παλαιστίνιος δείχνοντας τις παραταγμένες σορούς στο νοσοκομείο Αλ-Ακσα του Ντέιρ αλ-Μπάλαχ.

«Βομβάρδισαν το σπίτι την ώρα που ήμασταν μέσα. Η μητέρα και η θεία μου ετοίμαζαν το σοχούρ», το γεύμα πριν από την έναρξη της νηστείας, στην προσφυγική αυτή κατοικία του Νουσεϊράτ, όπου ο Μοχάμαντ και η οικογένειά του, διωγμένοι από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, είχαν εγκατασταθεί, φιλοξενούμενοι συγγενών τους, μετά την έναρξη του πολέμου.

«Δεν ξέρω γιατί βομβάρδισαν το σπίτι», είπε ο Μοχάμαντ, τραυματισμένος στο αριστερό χέρι και σε κατάσταση σοκ.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς κατέγραψε 36 νεκρούς, μέλη της ίδιας οικογένειας, από το χτύπημα αυτό που απέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε σε ερώτηση του AFP (Γαλλικό Πρακτορείο) λέγοντας ότι «στόχος του ήταν δύο τρομοκράτες του τάγματος Νουσεϊράτ» της Χαμάς, χωρίς άλλες διευκρινίσεις. «Οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται», πρόσθεσε.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε από την πλευρά της στο Χ ότι αεροπορικά πλήγματα είχαν ως στόχο «πολλές κατοικίες» κατά την διάρκεια της νύκτας στον προσφυγικό καταυλισμό.

Συνολικά, 60 αεροπορικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν την νύκτα σε ολόκληρη την Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις αρχές της Χαμάς.

Στα ερείπια του σπιτιού της οικογένειας αλ-Ταμπατίμπι, ο Γιουσέφ, άλλο μέλος της οικογένειας, ψάχνει για αγνοούμενους στα χαλάσματα.

«Δεν μπορούμε να βρούμε ορισμένους από τους νεκρούς. Δεν έχουμε τον εξοπλισμό, εκσκαφείς, μηχανήματα, τίποτε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους βγάλουμε με τα χέρια. Εχουμε φέρει φτυάρια και σφυριά, αλλά μάταια».

Στο νοσοκομείο Αλ-Ακσα του Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, δεκάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τους νεκρούς, ανάμεσά τους υπάρχουν δύο μικρά παιδιά, που είναι τοποθετημένοι σε σάκους ή τυλιγμένοι με λευκά σεντόνια ή κουβέρτες. Αφού τοποθετηθούν στην καρότσα φορτηγού που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια θα μεταφερθούν σε νεκροταφείο όπου τα ταφούν σε ομαδικό τάφο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

