Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης για τη Σουηδία και αναμένουν το έγγραφο επικύρωσης

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι χαιρετίζει την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από το τουρκικό κοινοβούλιο δηλώνοντας παράλληλα ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Η Ουάσινγκτον ανυπομονεί να λάβει το έγγραφο επικύρωσης της Τουρκίας και η Ουγγαρία να προχωρήσει επίσης στη διαδικασία, πρόσθεσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου, Βεντάντ Πατέλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του στόλου των F-16 της Τουρκίας, ωστόσο αναγνωρίζει πως το αμερικανικό Κογκρέσο έχει κύριο ρόλο να παίξει.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.