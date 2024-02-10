Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να ξόδεψε 122.000 λίρες σε γυναικεία φανταχτερά εσώρουχα μέσα σε ένα χρόνο, ενώ ο πληθυσμός του υποφέρει από την εξαθλίωση, σύμφωνα με στοιχεία.

Τα εμπορικά στοιχεία δείχνουν ότι το «Ερημιτικό Βασίλειο» εισήγαγε σουτιέν, κορσέδες και ζαρτιέρες το 2022, όπως γράφει η «Daily Mail». Με το 60% του πληθυσμού να εκτιμάται ότι ζει σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας, τα σέξι εσώρουχα προορίζονται πιθανότατα για τις γκαρνταρόμπες της ελίτ της χώρας και της λεγόμενης «Ομάδας Ευχαρίστησης» των 2.000 γυναικών και κοριτσιών που φέρεται να έχουν προσληφθεί για να παρέχουν στους αξιωματούχους και τους καλεσμένους ψυχαγωγία.

Kim Jong-Un spends £122,000 on imported sexy undies for North Korea elite's wives, girlfriends and 'Pleasure Squad' - as well as £2.7m spirits, £38,000 cheese and £203,000 pinball machines https://t.co/caioCAQlKW pic.twitter.com/LyyiP4pouv — Daily Mail Online (@MailOnline) February 10, 2024

Πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους που απολαμβάνουν αλκοολούχα ποτά και λικέρ αξίας, περίπου, 2.675.000 λιρών, τα οποία προέρχονταν κυρίως από τον κύριο εμπορικό εταίρο, την Κίνα. Και οι Βορειοκορεάτες μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα καπνού αξίας 12,6 εκατ. λιρών που εισήχθησαν το 2022, συμπεριλαμβανομένων πούρων και τσιγάρων.

Ωστόσο, η σαμπάνια ήταν αποκλειστικά για μια μειοψηφία, με τις εισαγωγές αφρώδους οίνου να αποτιμώνται σε μόλις 15.000 λίρες - για να συνδυαστούν με ένα μικροσκοπικό κινεζικό τυρί αξίας 38.000 λιρών!

Και στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας, οι ανώτεροι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να χαλαρώσουν με ένα παιχνίδι φλίπερ, καθώς η χώρα εισήγαγε κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και επιτραπέζια παιχνίδια αξίας περίπου 203.000 λιρών, καθώς οι απλοί πολίτες αναφέρουν ότι τα τρόφιμα είναι τόσο σπάνια που οι γείτονές τους πεθαίνουν από την πείνα.

Πολλοί άνθρωποι έχουν μιλήσει για την τρομακτική πραγματικότητα των κολεκτίβων που «συντηρούν» γενιές και γενιές Βορειοκορεατών ηγετών, οι οποίοι αναμένεται να παρέχουν σεξουαλική ψυχαγωγία σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους του κόμματος, καθώς και σε ξένους επισκέπτες. Ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι παίρνουν τα κορίτσια ακόμη και από τις σχολικές αίθουσες - ορισμένα από αυτά μόλις 13 ετών - και υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις για να ελέγξουν ότι είναι παρθένες!

Τα εμπορικά στοιχεία δείχνουν ότι η ελίτ της Βόρειας Κορέας εξακολουθεί να απολαμβάνει μια μικρή ποσότητα πολυτελών αγαθών, καθώς ο ευρύτερος πληθυσμός συντηρείται με μέσο μισθό μόλις 4,40 λίρες την ημέρα.

Οι γλυκατζήδες Βορειοκορεάτες εισήγαγαν σοκολάτα αξίας 2,1 εκατ. λιρών το 2022, μια ανάκαμψη στα προ πανδημίας υψηλά επίπεδα μετά την πτώση σε μόλις 738.000 λίρες το 2020 και 566.000 λίρες το 2021. Το Βέλγιο και η Γερμανία κάποτε μοιράζονταν μικρές ποσότητες προϊόντων κακάο, όπως δείχνουν τα στοιχεία, αλλά η Βόρεια Κορέα εξαρτάται πλέον εξ ολοκλήρου από την Κίνα.

Δεν ήταν σαφές τι συνέβη στη Βόρεια Κορέα, ώστε ο πληθυσμός να δαπανήσει μόλις 80.000 λίρες για εισαγόμενο χαρτί υγείας το 2022, αφού ξόδεψε 675.000 λίρες το 2020 και 1,13 εκατ. λίρες το 2019. Τα στοιχεία για το 2021 δεν ήταν διαθέσιμα.

