ΥΠΕΞ Ιράν: Μόνο η πολιτική λύση μπορεί να επιλύσει τον πόλεμο στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Λίβανο ότι μια πολιτική λύση είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η σύγκρουση στη Γάζα, και ότι η Τεχεράνη διεξάγει συνομιλίες με το Ριάντ για το θέμα αυτό.

Ο Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν προειδοποίησε επίσης το Ισραήλ να μην προβεί σε οποιοδήποτε μέτρο προς έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας κατά του Λιβάνου, τονίζοντας ότι αυτό θα είναι η "τελευταία μέρα" του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας δήλωσε επίσης ότι η χώρα του ανταλλάσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, και μηνύματα για την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

"Κατά τη διάρκεια του πολέμου αυτού και τις τελευταίες εβδομάδες, υπήρχε ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής", τόνισε και πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν την Τεχεράνη να ζητήσει από τη Χεζμπολάχ "να μην εμπλακεί ευρέως και πλήρως στον πόλεμο αυτό κατά" του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

