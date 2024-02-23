Νεκρά, από την πυρκαγιά που έβαλε η ίδια τους η μητέρα, εντοπίστηκαν τέσσερα παιδιά στο σπίτι τους στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Από την πυρκαγιά που πυροδοτήθηκε δεν γλίτωσε ούτε η ίδια.

Η αστυνομία της κομητείας του Σεντ Λούις ανακοίνωσε την Τετάρτη πως αποκαλύφθηκε ότι ο θάνατος της μητέρας, των δύο δίδυμων κοριτσιών της ηλικίας 9 ετών, και των δύο αγοριών της 5 ετών και 2 αντίστοιχα προήλθε από φωτιά που έβαλε η μητέρα σε στρώμα λόγω διαμάχης με τους πατέρες των παιδιών.

Η αστυνομία σύμφωνα με το AP αναφέρει πως βρέθηκε ένα σημείωμα στο οποίο έγραφε τις προθέσεις της να αφαιρέσει την ζωή της και των παιδιών της.

Ώρες πριν να βάλει φωτιά η Προύσνερ είχε κάνει ανάρτηση στο Facebook με φωτογραφία της ίδιας με τα παιδιά της στην οποία έγραφε «όλα μου τα παιδιά κοιμούνται ήρεμα στα κρεβάτια τους. Γνωρίζω ότι αγαπιούνται τόσο πολύ που θα έκανα τα πάντα γι' αυτά. Αυτή είναι η καλύτερή μου στιγμή».

Οι πατέρες των τεσσάρων παιδιών σε κοινή τους ανακοίνωση ανέφεραν ότι «έχουμε επικεντρωθεί στο να τιμήσουμε τις ζωές των τεσσάρων θαυμάσιων παιδιών μας και σχεδιάζουμε να το κάνουμε μαζί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.