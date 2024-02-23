Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα υποδέχθηκε χθες Πέμπτη τον ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος πρόσαψε στις δυτικές χώρες πως διατύπωσαν «ανυπόστατες κατηγορίες» εναντίον της Μόσχας και ότι προσπάθησαν να «ουκρανοποιήσουν» τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G20.

Ο κ. Λαβρόφ «εξέθεσε τις θέσεις της Ρωσίας όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία», ανέφερε η βραζιλιάνικη κυβέρνηση στην ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησε για τη συνάντησή τους στην Μπραζίλια, που ολοκληρώθηκε χωρίς συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος Λούλα από την πλευρά του επανέλαβε ότι «η Βραζιλία παραμένει διατεθειμένη να συνεργαστεί στις προσπάθειες για να αποκατασταθεί η ειρήνη στην Ουκρανία», μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο Λούλα αντιτάσσεται στην πολιτική απομόνωση της Μόσχας που ασκεί η Ουάσιγκτον από την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια πριν από σχεδόν δυο χρόνια και επισημαίνει πως ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι δυτικές δυνάμεις φέρουν επίσης ευθύνες για το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ συμμετείχε αυτή την εβδομάδα σε συνάντηση των ΥΠΕΞ των χωρών της G20, που οργανώθηκε στο Ρίο ντε Ζανέιρο, καθώς η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής ασκεί αυτή τη χρονιά την εναλλασσόμενη προεδρία της.

Δήλωσε νωρίτερα χθες στον ρωσικό Τύπο ότι «ορισμένοι από τους δυτικούς συναδέλφους μας στην υπουργική σύνοδο της G20 αποπειράθηκαν (...) να διατυπώσουν ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας και να ‘ουκρανοποιήσουν’ την ημερήσια διάταξη με όλους τους πιθανούς τρόπους».

«Οι προσπάθειες αυτές δεν υποστηρίχθηκαν από τις αναπτυσσόμενες χώρες, από την πλειονότητα των χωρών του παγκόσμιου Νότου», πρόσθεσε.

Την ένταση ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία κλιμάκωσε κι άλλο ο θάνατος στη φυλακή του ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι. Δυτικές χώρες, ιδίως οι ΗΠΑ, κατηγόρησαν προσωπικά τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πως ευθύνεται για τον θάνατό του.

Οι δυτικές χώρες «δρουν ως εισαγγελείς, δημόσιοι κατήγοροι, δικαστές και δήμιοι. Όλη αυτή η υστερία που προκάλεσε ο θάνατος του Ναβάλνι το έδειξε με πειστικό τρόπο», υποστήριξε ο κ. Λαβρόφ.

Από την πλευρά του ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, τον οποίο έκανε επίσης δεκτό αυτή την εβδομάδα ο Λούλα, δήλωσε πως «το γεγονός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκρινε απαραίτητο να εξαπολύσει διωγμό, να δηλητηριάσει, να φυλακίσει» τον Ναβάλνι δείχνει πολλά, όχι «για την δύναμη της Ρωσίας υπό τον Πούτιν», αλλά «για την αδυναμία της».

Έκανε επίσης λόγο για «σθεναρή και απτή επιθυμία σχεδόν όλων των μελών της G20» να λάβει τέλος «η ρωσική επίθεση και να επικρατήσει η ειρήνη», με τρόπο, κατ’ αυτόν, «που θα σέβεται τα δικαιώματα των Ουκρανών και την μελλοντική τους εδαφική ακεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

