Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ανακοινώσει σήμερα νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω από πεντακόσιες οντότητες συνδεόμενες με «υποστηρικτές της» και «την πολεμική μηχανή της», δήλωσε χθες Πέμπτη εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο (σ.σ. κυρώσεων) από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία (κατά διαταγές του Ρώσου προέδρου) του (Βλαντίμιρ) Πούτιν», διευκρίνισε η εκπρόσωπος, προσθέτοντας πως τα μέτρα θα λάβουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Θα ανακοινωθούν την παραμονή της δεύτερης επετείου από την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Η επιβολή σήμερα νέων κυρώσεων που θα είναι κατ’ αυτόν «μείζονες», σε βάρος της Μόσχας είχαν ήδη αναγγελθεί από τον Λευκό Οίκο νωρίτερα χθες.

Θα επιβληθούν επίσης σε αντίδραση για τον θάνατο του ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι, με τη χήρα του οποίου συναντήθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χθες Πέμπτη στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο κ. Μπάιντεν κατηγορεί προσωπικά τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν πως είναι «υπεύθυνος» για τον θάνατο του αντιπολιτευόμενου, που ανακοινώθηκε τη 16η Φεβρουαρίου.

«Έχουμε ήδη κυρώσεις αλλά εξετάζουμε επιπρόσθετες», είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν τη Δευτέρα, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, οι ΗΠΑ και η ΕΕ επέβαλαν ομοβροντίες κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, έχουν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία φυσικών και νομικών προσώπων στις δικαιοδοσίες τους, έχουν απαγορεύσει κάθε εμπορική συναλλαγή συμμάχων τους με τη Ρωσία, ενώ έχουν επίσης δεσμεύσει πόρους της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Οι χώρες συμμαχίας που συμπεριλαμβάνει τη G7, την ΕΕ και την Αυστραλία δημιούργησαν εξάλλου σύστημα για την επιβολή ορίου στις τιμές του πετρελαίου που εξάγει η Ρωσία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, αυτό μείωσε κατά το ένα τρίτο το 2023 τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές πετρελαίου σε σχέση με το 2022.

Οι ανακοινώσεις για νέες κυρώσεις πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς πλησιάζει η δεύτερη επέτειος της εισβολής του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια.

Προχθές Τετάρτη οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ συμφώνησαν για το 13ο κατά σειρά πακέτο κυρώσεων, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε χθες νέες παραδόσεις πυραύλων στον ουκρανικό στρατό.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε παράλληλα πως τη Δευτέρα (26η Φεβρουαρίου) θα οργανώσει στο Παρίσι σύνοδο για την υποστήριξη στην Ουκρανία, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ή υπουργών που θα τους αντιπροσωπεύσουν.

Στις ΗΠΑ, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε χθες νέες διώξεις Ρώσων ολιγαρχών.

Ωστόσο η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια έχει ανασταλεί εξαιτίας του αδιεξόδου στο Κογκρέσο.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ειδικά οι πιστοί του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αρνούνται εδώ και μήνες να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση 60 δισ. δολαρίων που ζητεί επίμονα ο Λευκός Οίκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.