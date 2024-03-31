Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι σκότωσε ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε έναν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ σε μια αεροπορική επιδρομή επίθεση στο νότιο Λίβανο, δύο ημέρες αφότου το Ισραήλ σκότωσε σε επιδρομή στην ίδια περιοχή ένα άλλο ηγετικό στέλεχος του λιβανέζικου σιιτικού ένοπλου κινήματος .

«Ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας βομβάρδισε ένα όχημα στην περιοχή Κουνίν του Λιβάνου, στο οποίο επέβαινε ο Ισμαΐλ αλ-Ζέιν», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Ο στρατός τον παρουσίασε ως «διοικητή μονάδας (…) υπεύθυνης για δεκάδες επιθέσεις» εναντίον του Ισραήλ.

Στη Βηρυτό, η Χεζμπολάχ, σε ένα δελτίο τύπου, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ισμαΐλ αλ-Ζέιν, χωρίς να προσδιορίσει τον ρόλο του μέσα στο κίνημα.

Την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον «Αλί Αμπντέλ Χασάν Ναϊμ, υποδιοικητή της μονάδας πυραύλων και ρουκετών της Χεζμπολάχ», σε επίθεση στο Μπαζουριγιέ στο νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο και του Ναϊμ.

