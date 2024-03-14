Η δίκη του γιου του προέδρου των ΗΠΑ Μπάιντεν για παράνομη οπλοκατοχή θα αρχίσει την 3η Ιουνίου

Η δίκη του γιου του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, του Χάντερ, για παράνομη οπλοκατοχή, θα αρχίσει την 3η Ιουνίου, ανακοίνωσε χθες δικαστήριο της Ντέλαγουερ, πολιτείας της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, 54 ετών, βρίσκεται ψηλά στον κατάλογο των στόχων των Ρεπουμπλικανών αντιπάλων του πατέρα του, ιδίως του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, αφού προφανώς τον θεωρούν αχίλλειο πτέρνα του Δημοκρατικού προέδρου. Οι περιπέτειες του Μπάιντεν υιού αναμένεται να απασχολήσουν ακόμη περισσότερο το προσεχές διάστημα, με δεδομένη την —ασυνήθιστα μακρά— προεκλογική σύγκρουση των υποψηφίων για την προεδρία τον Νοέμβριο Τραμπ/Μπάιντεν.

Η δικάστρια Μάριελεν Νοράικα όρισε για τις εβδομάδες της 3ης και της 10ης Ιουνίου τη διαδικασία επιλογής των ενόρκων και το χρονοδιάγραμμα θα καθοριστεί κατόπιν, έπειτα από διαβούλευση των μερών.

Ο Χάντερ Μπάιντεν δήλωσε τον Οκτώβριο αθώος για την υπόθεση αυτή.

Κατηγορείται πως υπέβαλε ψευδή δήλωση στις αρχές όταν συμπλήρωσε αίτηση για την απόκτηση όπλου το 2018: αρνήθηκε πως ήταν τοξικοεξαρτημένος.

Παραδέχθηκε αργότερα την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά.

Σε περίπτωση που καταδικαστεί, ο Χάντερ Μπάιντεν διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης ως ακόμη και 25 ετών, όμως τέτοιες διώξεις στην πράξη σπάνια καταλήγουν, αν δεν συνοδεύονται από άλλα ποινικά αδικήματα, στην επιβολή ποινών φυλάκισης ή κάθειρξης.

Δικηγόρος, κατόπιν επιχειρηματίας, ο γιος του προέδρου Μπάιντεν μετενσαρκώθηκε σε ζωγράφο μετά την απεξάρτησή του από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Δήλωσε επίσης αθώος τον Ιανουάριο για φοροδιαφυγή ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Καλιφόρνια (δυτικά), όπου διαμένει. Η προσεχής προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία για αυτή την υπόθεση αναμένεται να διεξαχθεί την 27η Μαρτίου. Δικαστής έχει πρόθεση η δίκη να αρχίσει την 20ή Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

