Αυστραλία: Χρυσωρύχος χάνει τη ζωή του, άλλοι 29 διασώζονται

Εργαζόμενος σε μεταλλείο χρυσού έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε τμήμα του, άλλος ένας τραυματίστηκε, ενώ 28 βγήκαν σώοι, στην αυστραλιανή πολιτεία Βικτόρια (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν χθες Τετάρτη έπειτα από κατάρρευση μέρους του χρυσωρυχείου Μάουντ Κλίαρ, κοντά στην πόλη Μπέλαρατ (125 χιλιόμετρα δυτικά της Μελβούρνης), διευκρίνισε η αστυνομία στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Διευκρίνισε πως το θύμα, ηλικίας 37 ετών, καταπλακώθηκε από «βράχους» που κατέρρευσαν και το πτώμα του «ανασύρθηκε» σήμερα το πρωί.

«Δυο άνθρωποι παγιδεύτηκαν», ενώ «άλλοι 28 μπόρεσαν να προφυλαχθούν», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο άλλος χρυσωρύχος που καταπλακώθηκε από τους βράχους κατέστη δυνατό να απελευθερωθεί, διακομίστηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται «σε σοβαρή κατάσταση», πάντα κατά την αυστραλιανή αστυνομία.

Οι διασωθέντες υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις προληπτικά αφού βγήκαν στην επιφάνεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

