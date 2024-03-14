Βοήθεια στην Αϊτή: Ο ΟΗΕ δημιουργεί «αερογέφυρα» σε συνεργασία με τη Δομινικανή Δημοκρατία

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν σκοπό να δημιουργήσουν το συντομότερο δυνατόν «αερογέφυρα» που θα συνδέει την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία, για να διευκολυνθεί η ροή «ανθρωπιστικής βοήθειας», ανακοίνωσε η αποστολή του ΟΗΕ στη χώρα σε κρίση.
«Τα Ηνωμένα Έθνη στην Αϊτή εργάζονται για να δημιουργηθεί αερογέφυρα με τη Δομινικανή Δημοκρατία», ώστε να μπορούν να μεταφέρονται «βοήθεια και προσωπικό», εξήγησε η αποστολή, διευκρινίζοντας πως μέρος του προσωπικού της θα μετεγκατασταθεί προσωρινά «στο εξωτερικό» και ότι αναμένονται μέλη ειδικευμένα στην αντιμετώπιση «κρίσεων».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.