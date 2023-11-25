Ο Αμερικανός πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν, που έχει καταδικαστεί για τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από συγκρατούμενό του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην ομοσπονδιακή φυλακή της Αριζόνα, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, όπου κρατείται, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Ο Ντέρεκ Σόβιν «μαχαιρώθηκε την Παρασκευή σε ομοσπονδιακή φυλακή της Τουσόν, στην Αριζόνα, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεση», ανέφερε η εφημερίδα.

Οι ομοσπονδιακές σωφρονιστικές αρχές των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν στο AFP ότι υπήρξε «μια επίθεση», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν το όνομα του θύματος.

Εργαζόμενοι στη φυλακή «έλαβαν μέτρα για να σώσουν τη ζωή ενός κρατουμένου» και «ζητήθηκε η συνδρομή» των ιατρικών υπηρεσιών, πρόσθεσαν. Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε «σε τοπικό νοσοκομείο για να δεχθεί φροντίδα και να υποβληθεί σε εξετάσεις», κατέληξαν.

Στις 25 Μαΐου 2020 ο Σόβιν, τότε μέλος της αστυνομίας της Μινεάπολις, συνέλαβε τον Φλόιντ, τον ακινητοποίησε μπρούμυτα στο έδαφος και κράτησε το γόνατό του πάνω στον σβέρκο του επί σχεδόν 10 λεπτά, παρά τις εκκλήσεις του Αφροαμερικανού ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει.

Δύο ακόμη αστυνομικοί βοήθησαν τον Σόβιν να κρατήσει τον Φλόιντ ακινητοποιημένο.

Η σκηνή αυτή βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας έκρηξη αγανάκτησης, τόσο στις ΗΠΑ αλλά και πέρα από αυτές, κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Ο Σόβιν κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία το 2021 και καταδικάστηκε σε 22 χρόνια και έξι μήνες κάθειρξη. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προηγούμενη εβδομάδα προσφυγή του κατά της καταδίκης του.

Ο ίδιος δήλωσε ένοχος για «παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων» του Φλόιντ ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου το 2022 και του επιβλήθηκε ποινή 21 ετών κάθειρξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

