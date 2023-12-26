Με μια διαφορετική ομιλία, με τη βοήθεια εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και αυτόματη μετάφραση σε δώδεκα γλώσσες, μεταξύ των οποίων και Ρωσικά, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ έστειλε το φετινό χριστουγεννιάτικό μήνυμά του, το οποίο μεταδόθηκε τηλεοπτικά ανήμερα των Χριστουγέννων.

«Φέτος ο κόσμος έδειξε τη σκοτεινή του πλευρά (...) ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος στηνΟυκρανία εισέρχεται στον δεύτερο χειμώνα του και από το φετινό φθινόπωρο αντικρύζουμε με τρόμο τις βιαιότητες της Χαμάς και όσα συμβαίνουν στα θύματα του πολέμου στη Μέση Ανατολή» αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Γερμανός πρόεδρος.

Την ανάγκη για ελπίδα, κουράγιο και αποφασιστικότητα τόνισε και μέσα από αυτή την ομιλία του ο Γερμανός πρόεδρος υπογραμμίζοντας ότι δεν "πρέπει να εγκαταλείψουμε την επιθυμία για έναν κόσμο πιο ειρηνικό".

Αναφορά στα εσωτερικά προβλήματα και τις πολιτικές έριδες

Έστειλε όμως και τα δικά του μηνύματα για την εσωτερική πολιτική κατάσταση στη Γερμανία και τη σημασία να διατηρηθεί η δημοκρατία στη χώρα αλώβητη και ισχυρή. Αναγνώρισε ότι η Γερμανία διανύει μια δύσκολη περίοδο, κάνοντας λόγο για «προβλήματα που παραμένουν ακόμη άλυτα», χωρίς να τα κατονομάζει ρητά λόγω της θεσμικής θέσεώς του.

Πρόκειται ωστόσο για μια έμμεση αναφορά στην κρίση του προϋπολογισμού αλλά και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των κυβερνητικών επιλογών. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θα επιτύχουμε πρόοδο μόνο εάν εργαστούμε όλοι μαζί και όχι αν ο καθένας βυθιστεί στον δικό του κόσμο». Μάλιστα απευθυνόμενες προς όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας τόνισε ότι οι πολίτες προσδοκούν τη συνεργασία τους για το κοινό καλό.

Ευχαρίστησε για την άοκνη συνδρομή τους τις ημέρες των γιορτών, τους ανθρώπους που εργάζονται στην αστυνομία, την πυροσβεστική, το προσωπικό των γερμανικών νοσοκομείων και άλλων ιδρυμάτων, βοηθώντας άλλους ανθρώπους που είναι ανήμποροι ή βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη.

75 χρόνια Γερμανικό Σύνταγμα

Την επόμενη χρονιά η Γερμανία γιορτάζει επίσης και 75 χρόνια από τη θέσπιση του Γερμανικού Συντάγματος, του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης, της βάσης δηλαδή πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η μεταπολεμική γερμανική δημοκρατική τάξη και ευημερία.

Ένα Σύνταγμα που υπεγράφη στις 23 Μαΐου του 1949 μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στη βαριά σκιά του ναζιστικού ολέθρου, αρχικά ως προσωρινό και μεταβατικό κείμενο συνταγματικής φύσης, το οποίο όμως κατάφερε να επιζήσει μέχρι σήμερα αποτελώντας σημείο αναφοράς και για άλλες έννομες τάξεις παγκοσμίως.

Υπενθυμίζοντας την ιστορική ευθύνη της Γερμανίας να προασπίσει τη συνταγματική κληρονομιά της, ο Γερμανός πρόεδρος θέλησε να στείλει τέλος και το εξής μήνυμα: ότι «η Γερμανία είναι και παραμένει μια καλή χώρα».

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

