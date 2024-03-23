Ο ανιψιός του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, έγινε ένας από τους νεότερους πολυεκατομμυριούχους στον κόσμο σε ηλικία μόλις τεσσάρων μηνών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, o παππούς του, NR Narayana Murthy, ο οποίος είναι πεθερός του Σούνακ, δώρισε στον εγγονό του ένα εκπληκτικό μερίδιο αξίας 22 εκατομμυρίων λιρών, από την κερδοφόρα εταιρεία πληροφορικής του.

Γεννημένος τον Νοέμβριο του 2023, το μωρό είναι γιος του γιου του κ. Murthy, Rohan και της συζύγου του Aparna Krishnan, που τώρα προστίθεται στην λίστα βρεφών που είναι πολυεκατομμυριούχοι.

Ο Ekagrah, που σημαίνει ακλόνητη εστίαση και αποφασιστικότητα στα σανσκριτικά, είναι το τρίτο εγγόνι του Murthy. Η κόρη του Akshata παντρεύτηκε τον Σούνακ το 2009 και έχει δύο παιδιά μαζί του, τον Krishna και την Anoushka.

Δεν είναι γνωστό εάν και στις δύο κόρες του Σουνάκ έχουν επίσης χαριστεί εκατομμύρια λίρες μετοχών από τον πλούσιο παππού τους από την εταιρεία πληροφορικής του Infosys, η αξία της οποίας πλησιάζει τα 80 δισεκατομμύρια λίρες. Ωστόσο, η μητέρα τους Akshata έχει ήδη επωφεληθεί από τη γενναιοδωρία του, πατέρα της Murthy, καθώς η ίδια είναι ιδιοκτήτρια λίγο πάνω από το 1 τοις εκατό των μετοχών της Infosys, αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων λιρών, που πέρυσι της απέδωσε ένα εκπληκτικό εισόδημα 13,5 εκατομμυρίων λιρών από μερίσματα.

Ο μικρότερος αδερφός της Rohan κατέχει μετοχές αξίας άνω των 600 εκατομμυρίων λιρών στην Infosys, ενώ η μητέρα της Sudha είναι επίσης ουσιαστικός μέτοχος, καθιστώντας τους Murthys μια από τις πλουσιότερες και πιο ισχυρές οικογένειες της Ινδίας.

Η είδηση ​​του πολυτελούς δώρου που δόθηκε στο μωρό θα προσθέσει περαιτέρω τους ισχυρισμούς ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σουνάκ δεν έχει επαφή με τους απλούς ανθρώπους λόγω της οικογένειάς του και της προσωπικής του περιουσίας. Εκτός από τα πλούτη που απολαμβάνουν τα πεθερικά του, είναι επίσης και ο ίδιος πολυεκατομμυριούχος μετά από μια επιτυχημένη καριέρα στα οικονομικά πριν μπει στην πολιτική.

Το ζευγάρι έχει επίσης τέσσερα σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Καλιφόρνια, αξίας περίπου 15 εκατομμυρίων λιρών, συμπεριλαμβανομένης μιας έπαυλης του 19ου αιώνα στο Βόρειο Γιορκσάιρ και ενός ρετιρέ μπροστά στον ωκεανό στη Σάντα Μόνικα.

