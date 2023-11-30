Ο 31χρονος Θεσσαλονικιός που επαληθεύει ψηφιακές ταυτότητες σε 195 χώρες

Μια νεοφυή επιχείρηση με έδρα το Λονδίνο, που υπόσχεται ...μαγεία στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιβεβαιωθεί ψηφιακά η ταυτότητα εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο, συνίδρυσε ο 31χρονος Θανάσης Μανδαλτσής, προσελκύοντας ήδη κεφάλαια χρηματοδότησης, παρότι η startup υπάρχει μόνο λίγους μήνες.

Η «Magic ID», η εταιρεία που συνίδρυσε φέτος με την τριανταπεντάχρονη Aariffa Hajamaideen, προσφέρει σουίτα προϊόντων σχεδιασμένη να επαληθεύει τις ταυτότητες ατόμων από όλον τον κόσμο, σε συνολικά 2500 είδη εγγράφων από 195 χώρες.

Χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να ανιχνεύσει αν ένα έγγραφο ταυτότητας είναι αυθεντικό και στη συνέχεια να το συγκρίνει με ένα βίντεο που έχει τραβήξει το ίδιο το άτομο.

Οι άνθρωποι αποκτούν έτσι ένα προσωπικό προφίλ ταυτότητας, που χρησιμοποιεί πολλαπλούς παράγοντες και κρυπτογραφημένα δεδομένα, για να διασφαλίσει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον οποιονδήποτε να προσποιηθεί ότι είναι κάποιος που ...δεν είναι. Κι αυτό, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η ιδιωτικότητα και τα προσωπικά τους δεδομένα. Μάλιστα, η εταιρεία «σήκωσε» πρόσφατα κεφάλαια pre-seed (προ σποράς), ύψους 300.000 λιρών, από δύο funds, το βρετανικό SFC Capital και το τσέχικο Presto Ventures, προκειμένου να επεκτείνει την παρουσία της και στις δύο πλευρές του Καναλιού της Μάγχης.

Γιατί είναι σημαντικό αυτό που προσφέρει η εταιρεία;

«Η οικονομία μας διανύει διαδρομή μαζικού μετασχηματισμού. Πολλές υπηρεσίες που πριν απαιτούσαν φυσική παρουσία είναι τώρα διαθέσιμες από την άνεση των σπιτιών μας. Αυτός ο μετασχηματισμός όμως, δεν έρχεται χωρίς τίμημα. Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που παρατηρήσαμε είναι ότι, συνήθως, όταν ένα τέτοιο είδος άνεσης γίνεται εφικτό, το τίμημα που πληρώνουμε είναι τα δεδομένα και η ιδιωτικότητά μας. Ψηφιακή ταυτότητα σημαίνει αναγνωρίσιμα δεδομένα, που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και απαιτούνται για τραπεζικές, ασφαλιστικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές, κυβερνητικές και άλλες υπηρεσίες. Η ταυτότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας απλούστερη και πιο δίκαιη, οδηγώντας σε υψηλές ευκαιρίες ανάπτυξης, όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά όμως, η μη σωστή εφαρμογή της μπορεί να σημαίνει πλήρη έλλειψη ιδιωτικότητας και ακόμη και στοχευμένο αποκλεισμό» εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Θανάσης Μανδαλτσής, ο οποίος έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης, πριν κάνει ένα «αναγεννητικό» μεταπτυχιακό στο Άμστερνταμ πάνω στην ψηφιακή καινοτομία.

Τι κάνει η Magic ID διαφορετικά, σε σύγκριση με άλλα μοντέλα επαλήθευσης ταυτότητας, που επίσης χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη; «Στη Magic ID προσεγγίζουμε την ψηφιακή ταυτότητα από την οπτική γωνία της ανάπτυξης και όχι απλώς της συμμόρφωσης. Χρησιμοποιούμε τα καλύτερα στην κατηγορία τους εργαλεία επαλήθευσης ταυτότητας που μπορούν να συλλάβουν την απάτη σε κλίμακα, αλλά η μεγαλύτερη αξία που προσφέρουμε είναι ότι επιτρέπουμε στους πελάτες μας να ανακαλύπτουν άλλους χρήστες, η ταυτότητα των οποίων έχει προ-επαληθευτεί και οι οποίοι ταιριάζουν στις ανάγκες τους, ως προς τη συμμόρφωση σε κανόνες. Κατά τη διαδικασία, οι άνθρωποι κερδίζουν ανταμοιβές για υπηρεσίες υψηλής αξίας (π.χ. ένα καλύτερο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την οικογένειά τους) και οι επιχειρήσεις δημιουργούν παθητικές ροές εσόδων από την κυκλοφορία των προφίλ ταυτότητας» σημειώνει.

Κάτι σαν αναγέννηση

Πώς άρχισε η διαδρομή του Θανάση Μανδαλτσή, που τον οδήγησε τελικά στη συνίδρυση της Magic ID; «Έχω φύγει από την Ελλάδα εδώ και οκτώ χρόνια. Σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακό στην Ψηφιακή Καινοτομία στο Άμστερνταμ. Μέσω αυτού του πτυχίου ήρθα σε επαφή με ευκαιρίες σε εταιρείες και startups που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και το blockchain για να αντιμετωπίσουν προβλήματα από μια νέα οπτική γωνία. Αυτό ήταν κάτι σαν αναγέννηση για μένα! Το 2016 ανακάλυψα την εταιρεία "Onfido" κι εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να διακρίνει αν τα έγγραφα ταυτότητας ήταν αυθεντικά. Εκείνη την εποχή, αυτό που έκανε ήταν πραγματικά πρωτοποριακό και ήξερα αμέσως ότι ήθελα να γίνω μέλος της ομάδας αυτής της εταιρείας με έδρα το Λονδίνο. Λίγους μήνες αργότερα είχα την τύχη να μου προσφερθεί ένας ρόλος στην αρχική ομάδα πωλήσεών της. Αργότερα μετακινήθηκα σε έναν νέο ρόλο, στον τομεα της αναπτυξης προϊόντος, που μου προσέφερε πιο ολιστική προοπτική στη διαδικασία δημιουργίας και πώλησης ψηφιακών προϊόντων» διηγείται.

Υπήρξε κάποια στιγμή «Εύρηκα!» στην πορεία από την Onfido προς τη Magic ID; «Χα! Μακάρι να υπήρχε μια στιγμή "Εύρηκα", αλλά στην πραγματικότητα η επαλήθευση της ταυτότητας είναι ένα πρόβλημα που με απασχολεί προσωπικά από τότε που η ομάδα μου ηγήθηκε της ανάπτυξης της φορητής ταυτότητας του Onfido, μεταξύ 2019 και 2021.

Χρειάστηκαν πολλαπλές επαναλήψεις και συζητήσεις με αμέτρητες επιχειρήσεις, για να φτάσουμε εδώ. Από το 2020 λαμβάνουμε επίσης μέρος σε κυβερνητικά εργαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, στα οποία συμμετέχουν εκδότες ταυτoτήτων, πάροχοι ψηφιακών πορτοφολιών, verifiers (εταιρείες επαλήθευσης) και εξαρτώμενα μέρη (όπως τράπεζες, ασφαλιστές, δικηγόροι, μεσίτες ακινήτων κ.λπ.). Αυτό μας έδωσε μοναδικές γνώσεις σχετικά με το ποια είναι τα σημεία σύγκρουσης και συνέργειας μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων και τροφοδότησε τη δημιουργία ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών για το Magic.

Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να πάρουμε ένα τόσο πολύπλοκο πρόβλημα και να το "συσκευάσουμε" σε μια απλή, περιεκτική ιστορία, που να έχει απήχηση στις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους.

Η ταυτότητα είναι πάνω απ' όλα ένα κοινωνικό πρόβλημα. Επομένως, το να πάρουμε τους κατάλληλους ενδιαφερόμενους φορείς μαζί μας στο ταξίδι είναι ζωτικής σημασίας» εξηγεί και προσθέτει πως καθώς η τεχνολογία -και ιδίως η δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη και τα deepfakes- αναπτύσσονται ραγδαία, είναι μοιραίο ότι θα υπάρχουν περισσότερες παραβιάσεις δεδομένων και απάτες πλαστοπροσωπίας.

Οι στατικές φωτογραφίες ενός διαβατηρίου, που εκθέτουν υπερβολικά πολλά δεδομένα ταυτότητας και δεν λένε τίποτα για το ποιοί είμαστε πραγματικά, δεν μπορεί να είναι η απάντηση στην προστασία της ψηφιακής ιδιωτικότητάς μας στην εποχή της ΤΝ.

Θα αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση των 300.000 λιρών για επέκταση και στην Ελλάδα; «Για λειτουργικούς λόγους, η Ελλάδα δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μας, αλλά έχουμε ήδη ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις στο πελατολόγιό μας για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Μάλιστα προσφέρουμε προνομιακούς όρους σε εταιρείες που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα ως ένδειξη της υποστήριξής μας» καταλήγει ο Θανάσης Μανδαλτσής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

