ΝΥΤ: Ο Πούτιν αγοράζει πυρομαχικά από τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Ρωσία αγοράζει εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και ρουκέτες από τη Βόρεια Κορέα, αναφέρει σήμερα άρθρο των New York Times, επικαλούμενο πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η στροφή της Μόσχας στη Βόρεια Κορέα είναι σημάδι ότι οι παγκόσμιες κυρώσεις έχουν περιορίσει σοβαρά τις αλυσίδες εφοδιασμού της Ρωσίας, αναγκάζοντας τον Πούτιν να στραφεί σε κράτη -παρίες για στρατιωτικές προμήθειες.

Russia is buying millions of artillery shells and rockets from North Korea, according to newly declassified U.S. intelligence, a sign global sanctions have severely restricted Russia’s supply chains.https://t.co/doZzW8UFms