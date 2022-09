Η «θριαμβευτική» έξοδος του Μπόρις Τζόνσον από την Ντάουνινγκ Στριτ – Βίντεο

Καταχειροκροτούμενος, κρατώντας από το χέρι την σύζυγό του, ο Μπόρις Τζόνσον αποχώρησε από την πρωθυπουργική κατοικία της Ντάουνινγκ Στριτ, αφού παρέδωσε την σκυτάλη στην Λιζ Τρας.

Περπατώντας στους διαδρόμους, ο πρώην βρετανός πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους εργαζόμενους και το προσωπικό του σπιτιού, που είχαν παραταχθεί για να τον αποχαιρετήσουν, χειροκροτώντας τον συνεχώς.



Boris #Johnson handed over the post of #British Prime Minister to Liz #Truss. pic.twitter.com/DgpM9k9NU1