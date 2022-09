Το Βατικανό οσιοποίησε τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Α’ - Βίντεο

Ο «χαμογελαστός» Πάπας του Βατικανού, Ιωάννης Παύλος Α΄ (γεννημένος ως Αλμπίνο Λουτσιάνι) οσιοποιήθηκε το Σάββατο στο Βατικανό από τον Πάπα Φραγκίσκο.

Χιλιάδες πιστοί είχαν συρρεύσει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να παρακολουθήσουν την τελετή της οσιοποίησης, η οποία αποτελεί ένα βήμα πριν την αγιοποίηση.

Πέρσι, ο Πάπας Φραγκίσκος απέδωσε στον Ιωάννη Παύλο Α΄ τη θαυματουργή θεραπεία μιας κοπέλας από την Αργεντινή. Για την αγιοποίηση, απαιτείται από το Βατικανό ένα δεύτερο θαύμα.

Highlights from the Holy Mass of the Beatification of Pope #JohnPaulI in St. Peter's Square Sunday morning: “With a smile, Pope John Paul I managed to communicate the goodness of the Lord.”



