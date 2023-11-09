NYT: Ο Αμπάς δέχεται να αναλάβει την εξουσία στη Γάζα μετά την πτώση της Χαμάς, υπό ένα όρο

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δηλώνει πρόθυμος να αναλάβει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας μετά την πτώση της Χαμάς, σύμφωνα με τους New York Times.
Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, ο Αμπάς θα δεχόταν την ανάληψη της εξουσίας στη Γάζα, μόνο εάν η κυβέρνηση Μπάιντεν δεσμευτεί να προωθήσει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.
Ο Αμπάς, είναι ηγέτης της Φατάχ, μεγάλου αντιπάλου της Χαμάς. Η Φατάχ έχει εκδιωχθεί από τη Γάζα όταν ανέλαβε την εξουσία η Χαμάς από το 2007.
Στο μεταξύ, υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, μεταξύ των οποίων ο πολιτικός ηγέτης της, Ισμαήλ Χανίγια και ο πρώην ηγέτης της Χάλεντ Μεσάαλ, έφτασαν σήμερα Πέμπτη στο Κάιρο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.
Η αντιπροσωπεία της Χαμάς συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Γενικών Πληροφοριών της Αιγύπτου, Άμπας Κάμελ, και συζήτησαν την κατάσταση στη Γάζα, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι πληροφορίες ήθελαν τον Χανίγια να συναντιέται την Τρίτη και με τον Ρετζέπ Ερντογάν, οι οποίες όμως διαψεύστηκαν από την τουρκική προεδρία.
- Επιμένει ο Μπάιντεν: Έχω ζητήσει τριήμερη παύση στη Γάζα για να ελευθερωθούν οι όμηροι - Ανυποχώρητος ο Νετανιάχου
- Προπαγανδιστικό βίντεο της Ισλαμικής Τζιχάντ με Ισραηλινούς ομήρους - «Είμαστε έτοιμοι να τους απελευθερώσουμε»
- Γερμανία: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε συμμαθητή του σε σχολείο του Όφενμπουργκ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.