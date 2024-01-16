Λευκός Οίκος: Δεν θέλουμε πόλεμο με τους Χούθι, αλλά να σταματήσουν οι επιθέσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν να εμπλακούν σε πόλεμο με τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, διαβεβαίωσε απόψε ο Λευκός Οίκος.

«Δεν θέλουμε να το επεκτείνουμε. Οι Χούθι έχουν μία επιλογή να κάνουν και έχουν ακόμη χρόνο για να λάβουν τη σωστή απόφαση, που είναι να σταματήσουν αυτές τις επικίνδυνες επιθέσεις» σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι από αμερικανικά πλήγματα καταστράφηκαν σήμερα βαλλιστικοί πύραυλοι τους οποίους ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν οι αντάρτες. Όμως «ποτέ δεν είπαμε ότι οι επιθετικές δυνατότητες των Χούθι θα εκμηδενιστούν», τόνισε ο Κίρμπι.

Οι επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών σε εμπορικά πλοία επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο και έχουν θορυβήσει τις μεγάλες δυνάμεις.

