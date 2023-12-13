Της Αθηνάς Παπακώστα

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο; «Ναι» απαντά το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς και εξηγεί τέσσερις λόγους οι οποίοι μπορούν να χαρίσουν στον τέως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών τη νίκη στις προεδρικές εκλογές της χώρας τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται ήδη και μάλιστα με διαφορά στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Η απόσταση που τον χωρίζει από τους αντιπάλους του, Ρον Ντε Σάντις και Νίκι Χέιλι φτάνει ακόμη και τις 50 μονάδες, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Ipsos ενώ, σε ό,τι αφορά στην προεκλογική μάχη απέναντι στον Δημοκρατικό νυν πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN, έχει το πάνω χέρι στις κρίσιμες Πολιτείες της Τζόρτζια και του Μίσιγκαν.

Πρώτος παράγοντας, ο οποίος σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις επικείμενες εκλογές στη χώρα δεν μπορεί παρά να είναι οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι σε ό,τι αφορά στην οικονομία.

Είναι γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος διατυμπανίζει ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Όπως σημειώνει, η ανεργία στις Ηνωμένες Πολιτείες κυμαίνεται στο ιστορικό χαμηλό της τάξης του 3,9% συγκριτικά με το 6,3% επί Τραμπ ενώ, ο πληθωρισμός έκοψε... ταχύτητα και από 9% τον περασμένο Ιούνιο επιβραδύνθηκε στο 3.2% τον Οκτώβριο.

Βέβαια, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι διαφωνούν καθώς, διαπιστώνουν ότι οι μισθοί τους συρρικνώνονται καθώς το εισόδημά τους δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες της καθημερινότητας που την απειλούν οι λογαριασμοί και οι αποδείξεις του σούπερ μάρκετ.

Την ίδια στιγμή, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι φέρεται να έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην ικανότητα των Ρεπουμπλικανών να τα... βάλουν με την οικονομία και να κερδίσουν - παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, προεκλογικά, δεν έχει προσφέρει παρά ασαφείς προτάσεις επί του θέματος.

Ένας επιπλέον λόγος ο οποίος θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη νίκη στον τέως Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα πάντα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, είναι το γεγονός ότι εκείνος επιλέγει να απευθύνεται στο θυμικό των ψηφοφόρων. Επενδύει στις ανησυχίες και τους φόβους των Αμερικανών για την εγκληματικότητα και τη μετανάστευση. Όπως εξηγεί το Ρόιτερς, ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει και με εμπρηστή και με πυροσβέστη προβλημάτων καθώς από τη μία μιλά για το απόλυτο χάος και από την άλλη παρουσιάζεται ως σωτήρας στον αμερικανικό λαό.

Παράγοντας – κλειδί παραμένει και το γεγονός ότι αν και το Κόμμα των Δημοκρατικών, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και πολλά μέλη των Ρεπουμπλικανών δεν θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πληροί τα κριτήρια για την εκ νέου ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων, εκατομμύρια ψηφοφόροι του διαφωνούν. Και αυτό, εξηγεί το Ρόιτερς, επειδή κρίνουν ότι ο επικρατέστερος υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών είναι θύμα ενός πολιτικού κυνηγιού μαγισσών.

Παράλληλα, κατηγορώντας ο ίδιος τον Μπάιντεν για τα όλα τα δεινά - ακόμη για το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος υπό τη διακυβέρνηση του δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι οι πολιτικές του πχ για την καθαρή ενέργεια έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας μπορούν να του χαρίσουν πόντους δημοτικότητας.

Όσο μάλιστα ο Τζο Μπάιντεν παραμένει φορτωμένος με όχι έναν αλλά δύο πολέμους, ακολουθώντας πιστά το παραδοσιακό αμερικανικό μοντέλο εξωτερικής πολιτικής, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι παραμένουν διχασμένοι. Σύμφωνα με το Ρόιτερς, το σύνθημα Τραμπ «Πρώτα η Αμερική» καταφέρνει να βρίσκει αντίκρισμα σε εκείνους οι οποίοι δεν επιθυμούν την περαιτέρω εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών είτε στον εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία είτε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Είναι δεδομένο ότι θα νικήσει ο Τραμπ; Φυσικά και όχι. Έχει όμως περισσότερες πιθανότητες συγκριτικά με το 2020; Ναι.

Ωστόσο, κατά τους αναλυτές, την πορεία του προς τη νίκη μπορεί να ανακόψει η εκλογή του ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία. Όπως εξηγούν, μία τέτοια εξέλιξη είναι πιθανό να οδηγήσει ανεξάρτητους ψηφοφόρους ή ακόμη και μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανούς στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών και στις κάλπες να ψηφίσουν υπέρ του Μπάιντεν. Και τις δύο ομάδες ο Ντόναλντ Τραμπ τις έχει ανάγκη.

Από τον συλλογισμό τους δεν απουσιάζει, επίσης, και το γεγονός ότι η εμπρηστική ρητορική του ολοένα και δυναμώνει με τον ίδιο να μιλά πλέον ανοιχτά για εκδίκηση των πολιτικών του αντιπάλων ή και για δικτατορία διάρκειας 24ωρών.

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί διαθέτουν ένα πανίσχυρο όπλο στην πολιτική τους φαρέτρα και αυτό δεν είναι άλλο από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας να αναστείλει, το 2022, τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση.

Μέχρι στιγμής, έχουν επενδύσει στο δικαίωμα υπέρ των αμβλώσεων και έχουν βγει εκλογικά κερδισμένοι με τους αναλυτές να αναμένουν το συγκεκριμένο ζήτημα να αποτελέσει βασικό πυρήνα της προεκλογικής τους εκστρατεία το 2024.

Απομένουν ακόμη 328 ημέρες έως ότου ανοίξουν οι κάλπες και όλα δείχνουν ότι το δίδυμο Τραμπ - Μπάιντεν θα είναι εκείνο το οποίο θα κατέβει ξανά στην προεκλογική αρένα με τις ΗΠΑ να έχουν να βιώσουν αντίστοιχο deja vu από τη δεκαετία του 1950.

